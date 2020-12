Hilfsorganisation: Winterkälte bedroht 300.000 Kinder in Afghanistan

Früher Schneefall im Norden brachte eisige Temperaturen

Mehr als 300.000 Kinder in Afghanistan sind nach Einschätzung einer Hilfsorganisation ohne angemessene Winterkleidung und Heizung im eisigen Winter von Krankheit und sogar Tod bedroht. Der anhaltende Konflikt in dem Land habe viele Häuser zerstört und Tausende von Kindern gezwungen, in Obdachlosenlagern unterzukommen, teilte die in London ansässige Organisation Save the Children am Donnerstag mit.

"Dort riskieren sie Hunger, Krankheiten, einschließlich Covid-19, und sogar den Tod durch eisige Temperaturen", hieß es vonseiten der Organisation.

Der frühe Schneefall im Norden Afghanistans habe Kinder besonders hart getroffen, sagte Chris Nyamandi, der Landesdirektor von Save the Children in Afghanistan. In den kältesten Teilen Afghanistans, wo die Temperaturen auf bis zu minus 27 Grad Celsius sinken können, sind die Schulen bis März geschlossen. Kinder müssten zu Hause bleiben und versuchen, sich dort warmzuhalten, hieß es weiter. Eltern hätten oftmals kein Geld, um Winterkleidung zu kaufen.

Save the Children will eigenen Worten zufolge mehr als 100.000 Familien in zwölf der 34 Provinzen Afghanistans mit Winterpaketen versorgen, um auf diese Tragödie zu reagieren. Es werde im ganzen Land vor März noch viel kälter werden, hieß es.

Der Konflikt in Afghanistan hat der Organisation zufolge zwischen 2005 und 2019 mehr als 26.000 Kinder das Leben gekostet oder sie verwundet. Eine Analyse von Save the Children kam 2019 zu dem Schluss, dass das Land unter elf Ländern der tödlichste Ort für Kinder war.