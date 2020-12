Hilfsorganisationen begrüßen "Fortschritt" bei Österreichs Nothilfe

AG Globale Verantwortung fordert Strategie und Planbarkeit

Hilfsorganisationen begrüßen die am Mittwoch im Ministerrat beschlossene Ausschüttung von weiteren 14,2 Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF) zur Bekämpfung von Covid-19-Folgen in afrikanischen und asiatischen Staaten. Es sei ein "wichtiger und für viele Menschen - im wahrsten Sinn des Wortes - überlebensnotwendiger Schritt", erklärte Annelies Vilim, Geschäftsführerin des Dachverbandes Globale Verantwortung mit 35 Mitgliedsorganisationen, in einer Aussendung.

"Es ist eine positive Entwicklung, dass heuer bereits 50 Millionen Euro aus dem aufgestockten Auslandskatastrophenfonds für Menschen in Not zur Verfügung gestellt werden konnten." Vilim verwies darauf, dass laut Schätzungen der UNO mittlerweile 168 Millionen Menschen auf Humanitäre Hilfe angewiesen seien. Das seien "so viele wie seit langem nicht mehr, Tendenz steigend."

Daher gelte es jetzt, die im Regierungsprogramm vorgesehene Strategie für die Humanitäre Hilfe Österreichs unter Einbeziehung humanitärer Organisationen so zu finalisieren, dass Humanitäre Hilfe den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen besser gerecht werden könne. "Dazu gehört, Mittel für langanhaltende und vergessene Krisen zu Beginn eines Jahres zu planen und festzulegen. Denn viele Krisen dauern im Schnitt acht Jahre, in Syrien herrscht mittlerweile fast zehn Jahre Krieg", sagte Vilim.