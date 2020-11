"Hillbilly Elegy" auf Netflix: In Trumps Hinterwald

Amy Adams und Glenn Close spielen amerikanische Hinterwäldler - Ab 24. November auf Netflix (Von Marietta Steinhart/APA)

Es gibt bestimmte Filme, die wegen ihres Themas und der Künstler hinter und vor der Kamera sofort als "Oscar"-Köder betitelt werden. Ron Howards "Hillbilly Elegy" über missverstandene Trump-Wähler fällt definitiv in diese Kategorie, aber das Ergebnis ist bestenfalls mittelmäßig. Amy Adams und Glenn Close, beides wunderbare Schauspielerinnen, heulen um einen Goldjungen, aber es hilft nichts. Ab Dienstag bei Netflix.

Nach der US-Wahl im Jahr 2016 suchten viele geschockte Amerikaner nach Wegen, zu verstehen, warum arme und oft in Verzweiflung lebende Weiße Donald Trump wählten. Einer dieser Augenöffner war J.D. Vances Autobiografie "Hillbilly Elegy", die davon handelt, wie Vance es vom Kind einer in Sucht und Missbrauch verstrickten Arbeiterfamilie in Kentucky und Ohio zum Sozialaufsteiger und erfolgreichen Finanzmanager geschafft hat.

Das Buch galt als so besonders, weil seine "Hillbillies", also Hinterwäldler, die in den kargen Gebirgsregionen der Appalachen lebenden Nachfahren von Einwanderern aus Irland und Schottland, liebevoll gezeichnete Menschen waren und nicht der "White Trash", den die liberalen Eliten aus ihnen gemacht haben. Der Untertitel des Buches lautet "Eine Erinnerung an eine Familie und Kultur in der Krise", aber Regisseur Ron Howard ("A Beautiful Mind") löscht die Kultur aus seiner Filmadaption, was das ursprüngliche Buch in politischen Kreisen in den USA zu einem Erfolg gemacht hat.

J.D. Vance wird als Kind von Owen Asztalos und als junger Erwachsener von Gabriel Basso gespielt und erzählt seine eigene Geschichte. Er wird kurz vor einem wichtigen Bewerbungsgespräch aus Yale nach Hause gerufen, weil seine Mutter Beverly (Amy Adams) mal wieder Mist gebaut hat und nach einer Überdosis Heroin im Krankenhaus gelandet ist. Er eilt zurück in die stählerne Brutstätte, der er einst entkommen ist und versucht, seine Gift und Galle speiende Mutter in die Reha zu bringen.

Währenddessen erinnert er sich an die nicht immer schönen Momente seiner Kindheit, in denen er und seine Schwester Lindsay (Haley Bennett) von der Mutter manipuliert, angeschrien oder geschlagen wurden. An einer Stelle ist Beverly so verzweifelt, dass sie den Urin ihres Sohnes braucht, um einen Drogentest im Krankenhaus zu bestehen, in dem sie als Krankenschwester arbeitet.

Der Film springt zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin und her, zwischen dem Versuch des jungen Mannes, ein besseres Leben zu leben, und dem Kind, das schlussendlich von der abgebrühten Großmutter (Glenn Close) gerettet wird. Zum größten Teil fühlen sich diese Rückblenden dramatisch seicht an, aber Glenn Close verleiht der feurigen "Mamaw", wie sie liebevoll genannt wird, eine gewisse Echtheit.

Kann sie sich nach sieben Nominierungen endlich den Oscar holen? Möglich wäre es. Unter ihrer krausen, dauergewellten Perücke und hinter riesigen Eulenbrillen ist die 73-jährige Schauspielerin so gut wie nicht wiederzuerkennen. Sie flucht und schreit - immer eingehüllt in Zigarettenqualm. Amy Adams ist auch so eine ewig Nominierte, die hier ganz viel Wut ausspuckt, aber sie hat schon viel besser geschriebene Rollen gespielt.

Es ist nicht so, dass "Hillbilly Elegy" per se ein schlechter Film ist. Er ist einfach nur nichtssagend. Es steckt hier irgendwo eine bewegende Geschichte über die Ungleichheit, die in das amerikanische Leben eingebrannt ist, drinnen. Aber anstatt dieses dramatische Potenzial auszuschöpfen, macht Ron Howard daraus ein klischeehaftes Familienmelodram, das den Zuschauer emotional nicht abholen kann. Es ist auch ästhetisch unspannend. Es gibt keine besondere visuelle Handschrift. Die Musik von Hans Zimmer und David Fleming schürt kein wirkliches Gefühl.

Indem der Film die Erzählung auf Vances persönliche Verzweiflung beschränkt, hat Gabriel Basso die nicht beneidenswerte Aufgabe, zwei Stunden lang viel interessantere Menschen als sich selbst zu beobachten. Tief im Inneren muss seine Figur toben - aber wir sehen nichts davon, während Amy Adams und Glenn Close, zwei großartige Schauspielerinnen, um die Wette keifen, ohne dass wir sie je wirklich kennenlernen.

(S E R V I C E - www.netflix.com/at/title/81071970)