Einjähriges Tier dürfte aus Lust am Töten erlegt worden sein

In Sankt Wolfgang (Bezirk Gmunden) hat ein noch unbekannter Wilderer in der Nacht auf Samstag einen Hirsch mit einem einzigen Schuss aus einer Langwaffe getötet. Den Kadaver ließ man liegen, weshalb Ermittler davon ausgingen, dass das Tier aus reiner Lust am Töten erlegt wurde. Die Polizei bat um Hinweise aus der Bevölkerung, wie die Exekutive in einer Presseaussendung mitteilte.