Historiker beleidigte Italiens Rechtspopulistin Meloni sexistisch

Welle der Empörung - Parteichefin erhielt Solidaritätsanrufe von Italiens Staatschef und Premier Draghi

Ein Historiker und Geschichtsprofessor an der Universität Siena hat während einer Radiosendung die Chefin der oppositionellen Rechtspartei "Fratelli d ́Italia" (FdI/Brüder Italiens), Giorgia Meloni, mit beleidigenden, sexistischen Worte beschimpft. So wurde die 44-jährige Politikerin unter anderem als "Sau" und "Frosch" beschimpft.

"Ist es normal, dass sich ein Universitätsprofessor so ausdrückt? Als Frau und als Politikerin habe ich es wirklich satt, solche diffamierende und obszöne Attacken erleiden zu müssen", schrieb Meloni auf ihrer Facebook-Seite.

Die Worte des Geschichtsprofessors, Giovanni Gozzini, lösten eine Welle der Empörung in der italienischen Politik aus. Präsident Sergio Mattarella und Premierminister Mario Draghi telefonierten mit der Oppositionspolitikerin, um ihre Solidarität auszudrücken. Frauen aus allen politischen Lagern erklärten sich mit Meloni solidarisch. Unter dem Schwall von Protesten musste sich Gozzini bei der Politikerin entschuldigen. Auch der Radiosender, der den Geschichtsprofessor als Gast eingeladen hatte, verurteilte seine Worte.

Meloni ist die Chefin der einzigen Oppositionspartei im italienischen Parlament. Im Gegensatz zu allen anderen im Parlament vertretenen Parteien entschloss sich ihre postfaschistische Partei, nicht der Koalition um Premier Draghi beizutreten.

Die ultrarechte Partei segelt unter Melonis Führung auf einem Höhenflug. Laut jüngsten Umfragen ist die einstige Kleinpartei mit rund 16 Prozent bereits Italiens drittstärkste Kraft hinter Lega und Sozialdemokraten (PD) und hat die populistische Fünf-Sterne-Bewegung überholt, die wegen ihrer häufigen Richtungswechsel in der Politik an Popularität eingebüßt hat. Ob sich die Rolle der einzigen Oppositionspartei für Fratelli d'Italia rentieren wird, werden die nächsten Monate zeigen. Inzwischen rüstet sich die Partei für ihre harte "Patrioten-Opposition" im Parlament. Meloni warnte zuletzt vor "nordkoreanischen Verhältnissen" in Italien nach dem Regierungsantritt Draghis, der mit Ausnahme ihrer Partei mit keiner Oppositionskraft konfrontiert sei.

Mit ihrem Beschluss sich nicht einer Koalition mit Draghi zu beteiligen, hat Meloni die Allianz mit der rechten Lega und der konservativen Forza Italia um Expremier Silvio Berlusconi gebrochen. Beide Parteien sind mit eigenen Ministern in Draghis Regierung eingestiegen.