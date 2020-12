Historisches Kalenderblatt 03.01.

Wien (APA) -

Unter S o n n t a g, 3. Jänner, dem 3. Tag des Jahres 2021, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1521 - Papst Leo X. verhängt den Kirchenbann über Martin Luther. 1961 - US-Präsident Eisenhower gibt den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Kuba bekannt. 1966 - Staatsstreich in der westafrikanischen Republik Obervolta (heute Burkina Faso): Präsident Maurice Yameogo wird gestürzt. General Sangoule Lamizana übernimmt die Macht. 1981 - In der Nacht auf den 3.1. nimmt die britische Polizei in Sheffield den Fernfahrer Peter Sutcliffe fest, der sich als der gefürchtete "Yorkshire Ripper" entpuppt, dem 13 Frauenmorde zur Last gelegt werden. 2001 - Der bisher größte Insolvenzfall der Zweiten Republik, die Konsumgenossenschaft Österreich, wird nach sechs Jahren endgültig abgeschlossen. 2001 - Bundespräsident Thomas Klestil ermächtigt die Staatsanwaltschaft zur Verfolgung des Salzburger Freiheitlichen-Chefs Karl Schnell wegen Verunglimpfung des Staatsoberhauptes. Schnell hatte auf einer Parteiveranstaltung gemeint, die Bezeichnung "Lump" sei in Zusammenhang mit Klestil noch ein "harmloser" Ausdruck. 2001 - In Washington zieht First Lady Hillary Rodham Clinton in den US-Senat ein. Die demokratische Politikerin vertritt den Staat New York im Oberhaus des Kongresses. 2011 - Die Amtszeit des gebürtigen Österreichers Arnold Schwarzenegger als Gouverneur von Kalifornien ist nach sieben Jahren beendet. Der Demokrat Jerry Brown wird in Sacramento als Nachfolger vereidigt. Geburtstage: Marcus Tullius Cicero, röm. Staatsmann und Philosoph (106-43 v. Chr.) Wilhelm Pieck, dt. Politiker (1876-1960) Josef Schoiswohl, öst. Erzbischof (1901-1991) Oscar Dominguez, span. Maler (n.a.A. 7.1. 1906-1957) Maxene Andrews, US-Sängerin (1916-1995) Mel Gibson, US-austral. Schauspieler (1956- ) Todestage: Joachim II. Hektor, Kurfürst v. Brandenburg (1505-1571) Joseph Jacques Cesaire Joffre, frz. Marschall (1852-1931) Joseph Wirth, dt. Politiker (1879-1956) Paul Lipson, US-Bühnenschauspieler (1913-1996) Angela Salloker, öst. Schauspielerin (1913-2006) Marguerite Higgins, US-Journalistin (1920-1966)