Historisches Kalenderblatt 03.03.

Unter M i t t w o c h, 3. März, dem 62. Tag des Jahres 2021, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1791 - Der US-Kongress beschließt die Einführung einer Getränkesteuer. 1846 - Österreichische Truppen besetzen Krakau, damit ist der Aufstand in Galizien niedergeschlagen. 1871 - Bei den Wahlen zum ersten deutschen Reichstag werden die National-Liberalen mit 125 Mandaten stärkste Partei. Das Zentrum erringt auf Anhieb 61 Sitze. 1886 - Mit dem Frieden von Bukarest wird der serbisch-bulgarische Krieg ohne Grenzveränderungen beendet. 1931 - Das Lied "The Star-Spangled Banner" wird vom amerikanischen Kongress zur Nationalhymne erklärt. 1961 - In Marokko besteigt König Hassan II. nach dem Tod seines Vaters Mohammed V. den Thron. 1971 - Ein knappes Jahr nach dem ersten Start bringt China einen zweiten Satelliten auf eine Erdumlaufbahn. 1976 - In Vitoria erschießt die spanische Polizei bei Demonstrationen sieben Arbeiter. 1976 - Der Wiener Gemeinderat debattiert den Bauring-Skandal. Für die Sanierung des enorm verschuldeten Großbetriebes sind 1,4 Mrd. Schilling nötig. 1991 - In Estland und Lettland finden Volksabstimmungen über die Wiederherstellung der Unabhängigkeit statt. 2006 - Der frühere britische Rockstar Gary Glitter wird wegen Kindesmissbrauchs zu drei Jahren Haft verurteilt. Geburtstage: William Godwin, brit. Schriftst./Philisoph (1756-1836) George M. Pullman, US-Industrieller (1831-1897) Nils Artur Lundkvist, schwed. Schriftsteller(1906-1991) Barney Bigard, US-Jazzer (1906-1980) Jean Harlow, US-Schauspielerin (1911-1937) Harry Kalenberg, öst. Schausp./Reg. (1921-1993) Käthe Reichel, dt. Schauspielerin (1926-2012) Heinz Knobloch, dt. Schriftsteller (1926-2003) James I. Merrill, US-Schriftsteller (1926-1995) Jutta Hoffmann, dt. Schauspielerin (1941- ) Dunja Rajter, dt. Schauspielerin/Sängerin kroat. Herkunft (1946- ) Todestage: Johann Pachelbel, dt. Komponist (1653-1706) Michael Thonet, dt. Möbelfabrikant, Erfinder der Bugholzmöbel ("Wiener Sessel") (1796-1871) Otto Reutter, dt. Kabarettist (1870-1931) Paul Wittgenstein, US-Pianist öst. Hrkft. (1887-1961) Leo Malet, frz. Krimiautor (1909-1996) Marguerite Duras, frz. Schriftstellerin (1914-1996)