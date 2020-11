Historisches Kalenderblatt 03.12.

Wien (APA) -

Unter D o n n e r s t a g, 3. Dezember, dem 338. Tag des Jahres 2020, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1800 - Bei Hohenlinden östlich von München besiegen die Franzosen im Zweiten Koalitionskrieg die Österreicher. 1855 - Zwischen James Kelly und Jonathan Smith wird in Fiery Creek (Australien) der längste Boxkampf mit bloßen Fäusten ausgetragen. Der Kampf, bei dem es keinen Sieger gibt, endet nach sechs Stunden und 15 Minuten. 1870 - Im sog. Kaiserbrief schlägt Ludwig II. von Bayern während des Deutsch-Französischen Krieges König Wilhelm I. zum deutschen Kaiser vor. 1910 - Der französische Physiker Georges Claude führt auf dem Pariser Autosalon zwei von ihm entwickelte Neonröhren vor. 1910 - Uraufführung des Einakter-Zyklus "Anatol" von Arthur Schnitzler, gleichzeitig am Deutschen Volkstheater in Wien und im Berliner Lessingtheater. 1920 - Die Republik Österreich tritt dem Völkerbund bei. 1950 - In der deutschen Illustrierten "Quick" erscheint erstmals die Comicserie "Nick Knatterton" mit der Hauptfigur eines Meisterdetektivs des gleichen Namens (bis 1959). 1955 - Der nach schweren Kriegsschäden wiederaufgebaute Grazer Hauptbahnhof wird feierlich eröffnet. 1985 - In Düsseldorf wird die deutsche Mediengewerkschaft gegründet. 1990 - Abzug der letzten Milizen aus Beirut: Die Regierungstruppen unter General Emile Lahoud übernehmen nach 15 Jahren wieder die Kontrolle über die Hauptstadt des Libanon. 1990 - Die neue Staatspräsidentin Mary Robinson wird als erstes weibliches Staatsoberhaupt Irlands vereidigt. 2000 - SPÖ und Grüne gewinnen die burgenländischen Landtagswahlen, ÖVP und FPÖ müssen Stimmenverluste hinnehmen. 2015 - Ein Berufungsgericht verurteilt den südafrikanischen Sprintstar Oscar Pistorius wegen Mordes an seiner Freundin Reeva Steenkamp. Die Vorinstanz hatte den 29-Jährigen lediglich wegen fahrlässiger Tötung schuldig erkannt und eine Haftstrafe von fünf Jahren verhängt. Im Juli 2016 wird das neue Strafmaß von sechs Jahren Gefängnis verkündet. (Nicht rechtskräftig, Stand Nov. 2016) Geburtstage: Anna Freud, öst.-brit. Psychoanalytikerin (1895-1982) Richard Kuhn, öst. Chemiker; NP 1938 (1900-1967) Wolfgang Wahl, dt. Schauspieler (1925-2006) Kim Dae-Jung, Staatspräsident von Südkorea 1998-2003, Friedens-NP 2000 (1925-2009) Jean-Luc Godard, franz. Filmregisseur (1930- ) Daryl Hannah, US-Schauspielerin (1960- ) Julianne Moore, US-Schauspielerin (1960- ) Katarina Witt, dt. Ex-Eiskunstläuferin (1965- ) Todestage: Scott Weiland, US-Musiker ("Stone Temple Pilots") (1967-2015)