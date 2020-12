Historisches Kalenderblatt 04.01.

Wien (APA) -

Unter M o n t a g, 4. Jänner, dem 4. Tag des Jahres 2021, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1481 - Der Bau des Friedrichstors des Linzer Schlosses wird vollendet. 1671 - In Teilen von Ungarn und der Steiermark brechen Aufstände gegen die zentralistischen Maßnahmen von Kaiser Leopold I. aus. 1751 - Der Maria-Theresien-Taler wird als Zahlungsmittel eingeführt. 1891 - Monsignore Martin Schindler arbeitet das erste christlichsoziale Programm in Österreich aus. 1896 - Gerhart Hauptmanns Drama "Florian Geyer" wird am Deutschen Theater in Berlin uraufgeführt. 1916 - Beginn der k.u.k.-Offensive gegen Montenegro. 1936 - In der New Yorker Zeitschrift "The Billboard" wird die erste Schlager-Hitparade veröffentlicht. 1951 - Nordkoreanische Truppen erobern zum zweiten Mal die südkoreanische Hauptstadt Seoul. 1961 - 123 Jahre nachdem die Gebrüder Jacob und Wilhelm Grimm mit den Arbeiten zu einem Wörterbuch der deutschen Sprache begonnen haben, erscheint der letzte Band des "Deutschen Wörterbuches". 1976 - Im Libanon beginnen christliche Falange-Milizen mit der mehrmonatigen Blockade des Beiruter palästinensischen Flüchtlingslagers Tell-el-Zaatar, bei dessen Erstürmung Hunderte von Menschen massakriert werden. 1996 - Nach der Implantation von Knochenmark eines Pavians kann der amerikanische Aids-Patient Jeff Getty die Klinik verlassen. 2001 - US-Präsident Bill Clinton verfügt die Verlängerung der Wirtschaftssanktionen gegen Libyen. Begründet wird die Maßnahme mit möglicher Unterstützung terroristischer Aktivitäten durch das Regime von Revolutionsführer Oberst Muammar Gaddafi. 2006 - Der israelische Ministerpräsident Ariel Sharon erleidet zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen einen Schlaganfall und fällt in ein dauerhaftes Koma. Geburtstage: Wilhelm Lehmbruck, dt. Bildhauer (1881-1919) Richard Oetker, dt. Unternehmer (1951- ) Christian Kern, öst. Manager, Ex-ÖBB-Chef, Ex-Politiker (SPÖ) (1966- ) Bülent Ceylan, dt. Kabarettist (1976- ) Todestage: Elizabeth Ann Seton, US-Heilige (1774-1821) Henri Bergson, frz. Philosoph; NP 1927 (1859-1941) Erwin Schrödinger, öst. Physiker; NP 1933 (1887-1961) Richard Maibaum, US-Drehbuchautor (James Bond) (1909-1991) Ramon Vinay, chilen. Tenor (1912-1996) Gretl Schörg, öst. Schauspielerin, Sängerin (1914-2006) Scheich Maktum bin Rashid al-Maktum, Emir von Dubai; Vizepräsident der VAE (1943-2006) Gerry Rafferty, brit. Sänger (1947-2011)