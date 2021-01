Historisches Kalenderblatt 04.02.

Wien (APA) -

Unter D o n n e r s t a g, 4. Februar, dem 35. Tag des Jahres 2021, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 211 - Nach dem Tod des römischen Kaisers Septimius Severus werden seine beiden Söhne und Mitregenten Caracalla und Geta zu Nachfolgern bestimmt. Caracalla lässt seinen Bruder im folgenden Jahr ermorden. 1761 - Der fünfjährige Wolfgang Amadeus Mozart schreibt seine ersten Kompositionen (Andante für Klavier KV 1a, Allegro für Klavier KV 1b). 1916 - Durch italienischen Artilleriebeschuss wird Schloss Duino bei Triest zum Teil zerstört. 1941 - Unbemerkt von der britischen Marine stoßen die deutschen Schlachtschiffe "Gneisenau" und "Scharnhorst" in den Atlantik vor. Sie haben den Auftrag, Transport- und Versorgungsschiffe des Gegners zu versenken. 1951 - Nordkoreanische Truppen nehmen die südkoreanische Hauptstadt Seoul ein. 1966 - Eine japanische Boeing-707 stürzt in die Bucht von Tokio, 133 Menschen kommen dabei ums Leben. 1971 - Verteidigungsminister General Johann Freihsler (SPÖ) tritt aus Gesundheitsgründen zurück. Zum Nachfolger wird (am 8.) auf Vorschlag von Bundeskanzler Bruno Kreisky der parteiungebundene Brigadier Karl Lütgendorf ernannt. 1971 - Der Zusammenbruch der Firma Rolls Royce wird bekannt. Das britische Traditionsunternehmen wird unter Zwangsverwaltung gestellt. 1976 - Bundespräsident Rudolf Kirchschläger eröffnet im Innsbrucker Bergisel-Stadion die XII. Olympischen Winterspiele. (Sie dauern bis 15.2.) 2006 - Die Internationale Atomenergiebehörde stimmt mit großer Mehrheit der Einschaltung des UN-Sicherheitsrates in den Atomstreit mit dem Iran zu. Die Regierung in Teheran entzieht daraufhin am folgenden Tag der IAEA die Erlaubnis zur unangemeldeten Inspektion der Nuklearanlagen. 2016 - Zwölf Staaten unterzeichneten das transpazifische Freihandelsabkommen (Transpazifische Partnerschaft, TPP). Neben den Wirtschaftsmächten USA und Japan umfasst die Freihandelszone Australien, Brunei, Kanada, Chile, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Peru, Singapur und Vietnam. Zusammen stehen diese Länder für rund 40 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. Nicht dabei ist China. Es kommt zu Gegendemonstrationen. Der im November zum US-Präsidenten gewählte Donald Trump, ein erklärter Gegner von Freihandelsabkommen, hat am 21. November angekündigt, sofort nach seinem Amtsantritt am 20. Jänner TPP zu Fall zu bringen. Geburtstage: Fernand Leger, frz. Maler u. Grafiker (1881-1955) Friedrich Glauser, schwz. Schriftsteller (1896-1938) Dietrich Bonhoeffer, dt. ev. Theologe und Widerstandskämpfer (1906-1945) Betty Friedan, US-Frauenrechtlerin und Publizistin (1921-2006) Maria Estela (Isabel) Martinez Peron, argent. Politikerin (1931- ) Wjatscheslaw Jekimow, russ. Ex-Radrennfahrer(1966- ) Todestage: Thomas Venatorius, dt. Humanist (1488-1551) Hermann Fürst von Pückler-Muskau, dt. Schriftsteller (1785-1871) Carl Hauptmann, dt. Dichter (1858-1921) Betty Friedan, US-Frauenrechtlerin und Publizistin (1921-2006) (Der Eintrag ist richtig: Betty Friedman starb an ihrem 85. GT) Iannis Xenakis, griech.-frz. Komponist (1922-2001) Maria Loley, öst. Flüchtlingshelferin (1924-2016) Jay Jay Johnson, US-Jazzmusiker (1924-2001) William Gaskill, brit. Theater- und Operndirektor (1930-2016)