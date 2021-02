Historisches Kalenderblatt 04.03.

Wien (APA) -

Unter D o n n e r s t a g, 4. März, dem 63. Tag des Jahres 2021, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1801 - In Washington wird Thomas Jefferson als dritter Präsident der USA in sein Amt eingeführt. Es ist dies die erste Präsidentenvereidigung in der neuen Bundeshauptstadt. 1816 - In einem Vertrag mit dem Herrscher von Nepal sichern sich die Briten nach heftigen Kämpfen das Recht, einen Residenten nach Kathmandu zu entsenden und Söldner (Gurkhas") zu rekrutieren. 1861 - US-Präsident Abraham Lincoln tritt sein Amt an. 1916 - Frankreich und Großbritannien einigen sich auf die Teilung der ehemaligen deutschen Kolonie Kamerun. 1936 - In Friedrichshafen unternimmt das mit Rauchsalon, Bar und Brausebädern ausgestattete deutsche Luftschiff LZ 129 ("Hindenburg") den ersten Probeflug. 1986 - Die angolanischen UNITA-Rebellen nehmen 150 ausländische Experten als Geiseln. 1991 - Die UdSSR ratifiziert das Zwei-plus-Vier-Abkommen über die Souveränität des vereinigten Deutschland. 1991 - Als erstes Mitglied der Herrscherfamilie kehrt Kuwaits Kronprinz Scheich Saad in das befreite Emirat zurück. 2001 - Mit Dreiviertelmehrheit lehnen die Schweizer in einem Referendum die Initiative "Ja zu Europa" ab, mit der die unverzügliche Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen gefordert wurde. Geburtstage: Anton (Toni) Seelos, öst. Skiläufer (1911-2006) Giorgio Bassani, ital. Schriftsteller (1916-2000) Hans Jürgen Eysenck, dt.-brit. Psychologe (1916-1997) Aribert Reimann, dt. Komponist (1936- ) Jim Clark, schott. Automobilrennfahrer (1936-1968) Chris Rea, brit. Popsänger (1951- ) Edelgard Bulmahn, dt. Politikerin (1951- ) Emese Hunyady, öst. Eisschnellläuferin ung. Herkunft (1966- ) Mike Krieger, brasil. Software-Entwickler u. Instagram-Mitgründer (1986- ) Todestage: Peter Thumb, öst. Baumeister (1681-1766) Franz Marc, dt. Maler u. Grafiker (1880-1916) Walter Schottky, dt. Physiker (1886-1976) Ding Ling, chines. Schriftstellerin (1904-1986) Eberhard Trumler, öst. Verhaltensforscher/ Kynologe (1923-1991) Peter Schratt, öst. Schauspieler (1932-1996)