Historisches Kalenderblatt 04.12.

Unter F r e i t a g, 4. Dezember, dem 339. Tag des Jahres 2020, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1840 - In der preußischen Armee wird das von Nikolaus Dreyse erfundene Zündnadel-Hinterladergewehr eingeführt. 1845 - In Dresden kommt Robert Schumanns Klavierkonzert, a-moll, Op. 54, zur Uraufführung. 1920 - Die Oper "Die tote Stadt" von Erich Wolfgang Korngold wird in Hamburg uraufgeführt. 1935 - Reichspropagandaminister Joseph Goebbels weiht den neuen Reichssender Saarbrücken ein. 1965 - In Manila gründen 31 Staaten die Asiatische Entwicklungsbank. 1975 - Nach der Kaperung eines Zuges bei Beilen am 2.12. überfällt ein weiteres ambonesisches (molukkisches) Terrorkommando das indonesische Konsulat in Amsterdam und nimmt auch dort Geiseln. 1985 - Die Deutsche Bank gibt bekannt, dass der Industrielle Friedrich Karl Flick für fünf Millionen Mark an sie verkauft. 1995 - Das erste Vorauskommando der IFOR-Friedenstruppe für Bosnien trifft in Sarajevo und Split ein. 2010 - Die ZDF-Show "Wetten, dass..?" wird nach einem schweren Unfall erstmals abgebrochen. Der 23-jährige Kandidat Samuel Koch verunglückt bei seinem Versuch, mit Sprungfedern an den Beinen mehrere fahrende Autos per Salto zu überspringen. Er wird laut Einschätzung der Ärzte dauerhaft behindert bleiben. Die Verantwortlichen wollen die Sendung weiterführen, kündigen jedoch schärfere Sicherheitsvorkehrungen an. Geburtstage: Jean Chapelain, frz. Kritiker/Dichter (1595-1647) Thomas Carlyle, schott. Essayist/Philosoph (1795-1881) Rainer Maria Rilke, öst. Dichter (1875-1926) Jim Hall, US-Jazzmusiker (1930-2013) Klaus Wolff, öst. Mediziner (1935-2019) Oliver Baier, öst. Entertainer (1965- ) Todestage: Franz Schwanthaler, dt. Bildhauer (1760-1820) Adolf Kolping, dt. kath. Theologe (1813-1865) Wilhelm Leibl, dt. Maler (1844-1900) Thomas Hunt Morgan, US-Biologe/Genetiker; NP 1933 (1866-1945) Lotte Medelsky, öst. Schauspielerin (1880-1960) Hannah Arendt, US-Schriftstellerin dt. Herkunft (1906-1975) H(ans) C(arl) Artmann, öst. Schriftsteller (1921-2000) Robert Loggia, US-amer. Schauspieler (1930-2015) Francisco Sa Carneiro, port. Politiker (1934-1980)