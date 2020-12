Historisches Kalenderblatt 05.01.

Wien (APA) -

Unter D i e n s t a g, 5. Jänner, dem 5. Tag des Jahres 2021, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1161 - Die Wiener Ruprechtskirche wird anlässlich der Turmerhöhung erstmals urkundlich erwähnt. Das Langhaus stammt aus dem 11. Jahrhundert. 1531 - Erzherzog Ferdinand, König von Ungarn und Böhmen, wird als Nachfolger von Kaiser Karl V. zum deutschen König gewählt. Als Stellvertreter seines in Spanien herrschenden Bruders soll er die Reichsgeschäfte führen. Die Wahl findet im katholischen Köln und nicht in Frankfurt am Main statt. 1876 - In Wien findet die Uraufführung der Operette "Fatinitza" von Franz von Suppe statt. 1896 - Der erste Christlichsoziale Arbeitertag in Wien verabschiedet ein politisches Programm, nach dem der Staat verpflichtet ist, durch Gesetzgebung und Verwaltung "die ehrliche Arbeit zu schützen". Gleichzeitig wird die entschiedene Bekämpfung der Kinderarbeit gefordert. 1926 - Scheich Mohammed Amin el Husseini aus einer alten Patrizierfamilie wird Großmufti von Jerusalem und Oberhaupt des Obersten Islamischen Rates in Palästina. Er stellt sich an die Spitze des Widerstandes der Araber gegen die britische Mandatsmacht und die jüdische Einwanderung. (Vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs flüchtet er nach Europa und kollaboriert mit Nazi-Deutschland.) 1931 - Hitler beruft Ernst Röhm zum Stabschef der SA ("Sturmabteilung"), der politischen Kampftruppe der NSDAP und Trägerin des Naziterrors in Deutschland. 1956 - Die US-Truppen in Deutschland installieren die ersten fernsteuerbaren Raketen vom Typ Nike. 1996 - Im Gazastreifen kommt der für zahlreiche Selbstmordattentate verantwortlich gemachte Sprengstoffexperte der radikalen palästinensischen Hamas-Bewegung, Yahya Ayash, bei einer Bombenexplosion ums Leben. 2001 - Ein US-Berufungsgericht genehmigt den Vergleich zwischen Bank Austria und Holocaust-Opfern und gewährt der österreichischen Bank damit Rechtssicherheit vor neuen Klagen. 2006 - Kärntens Landeshauptmann Jörg Haider (BZÖ) startet eine Art "Postkartenumfrage" in den betroffenen Gemeinden, ob sie zweisprachige Ortstafeln möchten. 85 Prozent stimmen mit Nein. 2006 - Beim Einsturz einer Pilgerherberge kommen in Mekka wenige Tage vor Beginn der islamischen Pilgerfahrt 76 Menschen ums Leben. Das neunstöckige Gebäude im belebten Stadtzentrum der saudi-arabischen Pilgerstadt fällt nach einem Brand zusammen. Geburtstage: Giuseppe Galli da Bibiena, ital. Architekt (1696-1756) Konrad Adenauer, dt. Staatsmann (1876-1967) Alt-Großherzog Jean von Luxemburg, Herzog von Nassau u. Prinz von Bourbon-Parma (1921-2019) Friedrich Dürrenmatt, schwz. Autor (1921-1990) Alfred Brendel, öst. Pianist (1931- ) Juan Goytisolo. span. Schriftsteller (1931-2017) Robert Duvall, US-Schauspieler (1931- ) Diane Keaton, US-Schauspielerin (1946- ) Frank-Walter Steinmeier, dt. Politiker; seit 2017 Bundespräsident (1956- ) Todestage: Mistinguett (eigtl. Jeanne-Marie Bourgeois), frz. Varietekünstlerin (1875-1956) Franz Theodor Csokor, öst. Dramatiker (1885-1969) Keizo Miura, jap. Ski-Pionier (1904-2006) Pierre Boulez, frz. Komponist und Dirigent (1925-2016)