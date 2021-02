Historisches Kalenderblatt 05.03.

Wien (APA) -

Unter F r e i t a g, 5. März, dem 64. Tag des Jahres 2021, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1916 - Innerhalb von wenigen Minuten sinkt vor der brasilianischen Küste das spanische Linienschiff "Principe de Asturias". Von den 588 Menschen an Bord kommen 445 ums Leben. 1931 - Im Deutschen Theater Berlin wird Carl Zuckmayers Stück "Der Hauptmann von Köpenick" uraufgeführt. 1946 - Der britische Ex-Premier und konservative Oppositionsführer Winston Churchill prägt in einer Rede in Fulton (Missouri) das Schlagwort vom "Eisernen Vorhang", der sich von Stettin bis Triest über Europa gesenkt habe und den sowjetischen Machtbereich vom Rest des Kontinents trenne. Stalin nennt ihn daraufhin einen "Kriegshetzer" und vergleicht ihn mit Hitler. 1966 - Eine britische Boeing-707 stürzt in Japan ab: 124 Tote. 1971 - ORF-Generalintendant Gerd Bacher wird wiedergewählt. 1986 - Das NATO-Wintermanöver "Anchor Express" wird nach dem Lawinentod von 13 norwegischen Soldaten vorzeitig abgebrochen. 2006 - Die Bank Burgenland wird nach drei Anläufen zur Privatisierung um 100 Mio. Euro an die Grazer Wechselseitige Versicherung (GraWe) verkauft. 2006 - Die 78. Oscar-Verleihung in Hollywood bringt mit "L.A. Crash" von Paul Haggis einen Überraschungssieger in der Kategorie "Bester Film des Jahres 2005". Für die beste Regie wird Ang Lee mit seinem Favoritenfilm "Brokeback Mountain" ausgezeichnet. Bester Hauptdarsteller wird Philip Seymour Hoffmann, beste Hauptdarstellerin Reese Witherspoon. In der Kategorie Bester ausländischer Film siegt der südafrikanische Film "Tsotsi". Geburtstage: Ludwig I., der Große, König von Ungarn (1326-1382) Rosa Luxemburg, dt. Politikerin/ Revolutionärin (1881-1919) Julian Przybos, poln. Lyriker (1901-1970) Johann Sklenka, öst. Schauspieler (1911-1983) Erni Kniepert, öst. Bühnenbildnerin (1911-1990) Günther Neutze, dt. Schauspieler (1921-1991) Barry E. Tuckwell, austral. Musiker (1931-2020) Dean Stockwell, US-Filmschauspieler (1936- ) Fredy Mayer, ehem. öst. Politiker (1936- ) Kurt Wolff-Votava, öst. Journalist (1946- ) Todestage: Francesco Maria Piave, ital. Dichter (1810-1876) Gräfin Marie d'Agoult (Pseud. Daniel Stern), frz. Schriftstellerin (1805-1876) Paul Hörbiger, öst. Schauspieler (1894-1981) Helmut Thielicke, dt. Theologe (1908-1986) Khondakar Moshtaque Ahmed, Ex-Präsident von Bangladesch (1919-1996) Milan Babic, serb. Politiker in Kroatien u. Kriegsverbrecher (1956-2006) Nikolaus Harnoncourt, öst. Dirigent (1929-2016)