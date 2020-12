Historisches Kalenderblatt 06.12.

Wien (APA) -

Unter S o n n t a g, 6. Dezember, dem 341. Tag des Jahres 2020, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1240 - Die Mongolen erobern Kiew. 1805 - Österreich und Frankreich unterzeichnen den Waffenstillstand von Austerlitz. 1850 - Der deutsche Physiker Hermann von Helmholtz gibt in Berlin seine Erfindung des Augenspiegels bekannt. 1915 - Der österreichisch-ungarische Kreuzer "Novara" versenkt vor San Giovanni di Medua fünf italienische Dampfer. 1925 - In einem Referendum nehmen die Schweizer mit großer Mehrheit die verfassungsmäßige Grundlage für die "Alters- und Hinterlassenen-Versicherung" (AHV) an. 1940 - In Berlin hat der Film "Bismarck" mit Paul Hartmann in der Titelrolle Premiere. 1945 - Im ersten Fußball-Länderspiel nach dem Zweiten Weltkrieg siegt Österreich über Frankreich im Wiener Stadion 4:1. 1945 - Der Alliierte Rat erhebt Einspruch gegen die Errichtung eines Unterstaatssekretariats für Heerwesen in der Provisorischen Staatsregierung von Staatskanzler Karl Renner. 1945 - Die ungarische Nationalversammlung beschließt die Verstaatlichung der Bergbauindustrie. 1960 - In ihrer "Moskauer Erklärung" bestätigen die Delegationen von 81 kommunistischen und Arbeiterparteien, die in der sowjetischen Hauptstadt getagt hatten, die Koexistenz als Grundlage internationaler Beziehungen. 1995 - Zehn Tote und 34 Verletzte, das ist die traurige Bilanz eines Busunglücks in Salzburg. Der Lenker eines Doppeldeckerbusses aus Bayern war ins Schleudern geraten und in den Wolfgangsee gestürzt. 2000 - Mit 194.000 Unterschriften schafft das Anti-EU-Volksbegehren in Österreich den Sprung ins Parlament. Die Forderung nach "Neuaustragung der EU-Volksabstimmung unter fairen Bedingungen" wird von den Nationalratsfraktionen abgelehnt. 2000 - Serbien-Montenegro wird Mitglied in der United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). 2015 - Die linke Regierung in Venezuela erleidet bei der Parlamentswahl eine schwere Niederlage. Die Opposition erreicht in der Nationalversammlung eine Zweidrittelmehrheit. Der Sieg ist ein historischer Wandel, nachdem das südamerikanische Land seit 1999 vom sozialistischen "Chavismo" des langjährigen und 2013 verstorbenen Präsidenten Hugo Chavez geprägt war. Geburtstage: Nikolaj Onufrijewitsch Losskij, russ. Philosoph (1870-1965) Albrecht Schaeffer, dt. Schriftsteller (1885-1950) German Arciniegas, kolumb. Schriftsteller (1900-1999) Dave Brubeck, US-Jazzpianist (1920-2012) George Porter, brit. Chemiker, NP 1967 (1920-2002) Josef Fröhlich, öst. Politiker (ÖVP) (1925- ) Hanns-Martin Schneidt, dt. Dirigent (1930-2018) Todestage: Marianne von Willemer, Freundin Goethes (1784-1860) Leonhard Ragaz, schweiz. Theologe (1868-1945) Walter Muschg, schweiz. Literaturhist. (1898-1965) Heribert Aichinger, öst. Schauspieler (1903-1985) Denis de Rougemont, schweiz. Phil./Autor (1906-1985) Hanns Dieter Hüsch, dt. Kabarettist (1925-2005) Charly Gaul, luxemb. Radrennfahrer (1932-2005)