Historisches Kalenderblatt 07.01.

Unter D o n n e r s t a g, 7. Jänner, dem 7. Tag des Jahres 2021, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1451 - Gründung der Universität Glasgow in Schottland. 1921 - Hamburg gibt sich die erste demokratische Verfassung, getragen vom "Volk in seiner Gesamtheit". 1926 - Der Engländer John L. Baird führt das von ihm entwickelte Fernsehsystem erstmals der Presse vor, am 27.1. auch der Öffentlichkeit. 1946 - Anerkennung der österreichischen Bundesregierung (Bundeskanzler Leopold Figl) durch die vier Besatzungsmächte. 1961 - In Casablanca wird die Afrika-Charta von den afrikanischen Staatschefs verkündet. 1986 - US-Präsident Reagan verhängt einen totalen Wirtschaftsboykott gegen Libyen, dem er eine Mitschuld an Terroranschlägen gibt. Geburtstage: Wilhelm Hein, öst. Sprachforscher, Ethnograph, und Orientalist (1861-1903) Emile Borel, frz. Mathematiker (1871-1956) John E. Walker, brit. Molekularbiologe; NP 1997 (1941- ) Uwe Ochsenknecht, dt. Schauspieler (1956- ) Gerhard "Gerry" Friedle (alias DJ Ötzi), öst. Sänger und Entertainer (1971- ) Todestage: Katharina von Aragon, Königin v. England (1485-1536) Robert Ettenreich, öst. Physiker (1890-1951) Walter Hoesslin, dt. Bühnenbildner (1910-1996) Bienvenido N. Santos, US-philipp. Autor (1911-1996) Heinrich Harrer, öst. Alpinist/Schriftst. (1912-2006) Walter Eckert, öst. Graphiker und Maler (1913-2001) Andre Courreges, frz. Modeschöpfer, Erfinder des Minirocks (1923-2016) Horst Knapp, öst. Wirtschaftspublizist (1925-1996) Karoly Grosz, ungar. Politiker (1930-1996) Max Wiener, mehrfacher öst. Motorradstaatsmeister (1947-1996)