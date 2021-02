Historisches Kalenderblatt 07.02.

Wien (APA) -

Unter S o n n t a g, 7. Februar, dem 38. Tag des Jahres 2021, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1786 - Im Schönbrunner Schlosstheater wird die Komödie mit Musik "Der Schauspieldirektor" von Wolfgang Amadeus Mozart uraufgeführt. 1801 - In Berlin stirbt der Kupferstecher und Zeichner Daniel Chodowiecki. Ruhm erwarb er sich mit seinem grafischen Werk über die bürgerliche Welt im friderizianischen Preußen. 1946 - In Berlin nimmt der von der US-Militärverwaltung eingerichtete Sender RIAS (Abk. f. "Rundfunk im amerikanischen Sektor") seine Tätigkeit auf. 1961 - In der Nacht auf den 8.2. zerstört ein Großfeuer die Deckengemälde von Gregorio Guglielmi im Festsaal der Alten Universität in Wien, die Decke stürzt ein. 1971 - Die Schweizer Männer stimmen bei einer Beteiligung von 57 Prozent mit Zweidrittelmehrheit für die Einführung des Frauenstimm- und Wahlrechts in eidgenössischen Angelegenheiten zu. 1986 - Auf den Philippinen wird trotz massivem Wahlbetrug und einer offenkundigen Mehrheit für Corazon Aquino Staatschef Ferdinand Marcos zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt. 1986 - Präsident Jean-Claude Duvalier von Haiti verlässt nach blutigen Unruhen das Land, eine Militärjunta übernimmt die Macht. 1991 - Haitis erster demokratisch gewählter Präsident, der frühere Armenpriester Jean-Bertrand Aristide, tritt sein Amt an. 1991 - Die irische katholische Untergrundorganisation IRA feuert mit einem Granatwerfer auf den Amtssitz des britischen Premiers in der Londoner Downing Street. Vier Menschen werden verletzt. 1991 - Untersuchungen am Wrack der "Lucona" auf dem Meeresgrund ergeben, dass der Frachter durch eine Explosion von innen versenkt wurde. Geburtstage: Pu Yi (Xuantong), letzter Kaiser von China (1906-1967) Oleg Antonow, russ. Flugzeugbauer (1906-1984) Holger Börner, dt. Politiker (1931-2006) Todestage: Daniel Chodowiecki, dt. Kupferstecher (1726-1801) Otto Friedrich Bollnow, dt. Philosoph (1903-1991) Anne M. Lindbergh, US-amer. Flugpionierin und Schriftstellerin (1906-2001) Maria Altmann, US-amer. Kunstsammlerin und Bloch-Bauer-Erbin (1916-2011) Roger Willemsen, dt. Autor und TV-Moderator (1955-2016)