Historisches Kalenderblatt 07.03.

Wien (APA) -

Unter S o n n t a g, 7. März, dem 66. Tag des Jahres 2021, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1821 - Eine österreichische Eingreiftruppe besiegt im Zuge des Carbonari-Aufstandes bei Rieti in Latium das neapolitanische Heer. 1921 - Die Londoner Konferenz über die Reparationsforderungen endet mit dem "Londoner Ultimatum" der Alliierten an Deutschland. 1936 - Deutschland bricht die Verträge von Versailles und von Locarno und lässt seine Truppen in das entmilitarisierte Rheinland einmarschieren. 1971 - Erste Ausstrahlung der "Lach- und Sachgeschichten für Fernsehanfänger". Die später umbenannte "Sendung mit der Maus" ist eine Wissenssendung für Kinder. 1986 - Die südafrikanische Regierung hebt den im Juli 1985 über Teile des Landes verhängten Ausnahmezustand auf. 2001 - Israels neuer Premier, Likud-Chef Ariel Sharon, tritt sein Amt an. Shimon Peres von der Arbeiterpartei übernimmt die Leitung des Außenministeriums in der Regierung der nationalen Einheit. Geburtstage: Zdenko (Josef August) von Kraft (eigtl. Kraft Edler von Helmhacker), öst. Schriftsteller (1886-1979) Stefan Kisielewski, poln. Publizist (1911-1991) Ernst Ocwirk, öst. Fußballer (1926-1980) Julio Terrazas Sandoval, bolivian. kath. Theologe; Kardinal (1936-2015) Peter Schuster, öst. Chemiker; 2006-2009 Präsident der Akademie der Wissenschaften (1941- ) Okko Kamu, finn. Geiger (1946- ) Peter Sarsgaard, US-amer. Schauspieler (1971- ) Todestage: Kirill Kondraschin, russ. Dirigent (n.a.A. 8.3.) (1914-1981) Ali Farka Toure, malischer Musiker (1939-2006)