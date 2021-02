Historisches Kalenderblatt 08.02.

Wien (APA) -

Unter M o n t a g, 8. Februar, dem 39. Tag des Jahres 2021, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1776 - In Hamburg findet die Uraufführung der ersten Fassung von Goethes Trauerspiel "Stella" statt. 1861 - Beginn des amerikanischen Bürgerkrieges (Sezessionskrieg): Als "Konföderierte Staaten" schließen sich sieben südliche US-Staaten zusammen und geben sich in Montgomery (Alabama) eine provisorische Regierung mit Jefferson Davis an der Spitze. Im April treten drei weitere Staaten der Konföderation bei. 1916 - In Wien findet eine mitteleuropäische "Fahrplankonferenz" zur Abstimmung des Bahnverkehrs zwischen Deutschland, Österreich-Ungarn, Dänemark, Schweden, den Niederlanden, Luxemburg und der Schweiz statt. 1926 - Im Abbey Theatre in Dublin wird das Schauspiel "Der Pflug und die Sterne" von Sean O'Casey uraufgeführt. 1936 - Jawaharlal Nehru wird zum Präsidenten des Indischen Nationalkongresses gewählt. Als engster Gefolgsmann von Mahatma Gandhi stellt er sich an die Spitze der Widerstandskampagnen gegen die britische Kolonialherrschaft, unter der er viele Jahre in Haft verbringen musste. 1961 - Die Erholungsanlage "Donaupark" entsteht. Stadtrat Kurt Heller stellt einen Antrag auf Errichtung einer 100 Hektar großen Parkanlage in dem Gebiet zwischen Hubertusdamm und Arbeiterstrandbadgasse einerseits und Bruckhaufen und dem ehemaligen Bretteldorf im 22. Wiener Gemeindebezirk. Mit der Gesamtplanung wird der Wiener Stadtgartendirektor Alfred Auer beauftragt. Am 16.04.1964 wird der Donaupark gemeinsam mit dem Donauturm anlässlich der Wiener Internationalen Gartenschau (WIG 64) eröffnet. 1971 - Von den USA unterstützte südvietnamesische Truppen überschreiten die laotische Grenze und stoßen auf den so genannten Ho-Chi-Minh-Pfad vor. 1976 - In China wird überraschend der Minister für Staatssicherheit, Hua Guofeng, in Vertretung des todkranken Ministerpräsidenten Zhou Enlai zum amtierenden Regierungschef ernannt. Damit leiten die radikalen maoistischen Kräfte in der KP-Führung die Entmachtung von Vizepremier Deng Xiaoping ein. 2006 - Der amerikanische Unternehmer Steve Fossett startet mit dem "Global Flyer" vom Kennedy Space Center in Florida zu einem Flug, mit dem Ziel alleine und ohne Unterbrechung eine Strecke von 42.469 km zurückzulegen. Nach 76 Stunden und 45 Minuten landet er nach einer Erdumrundung und zwei Atlantik-Überquerungen am 11. Februar auf dem Flugplatz Bournemouth an der südenglischen Küste. Für Fossett ist dies der 110. Weltrekord in fünf verschiedenen Disziplinen. 2011 - Der traditionsreiche österreichische Skihersteller Kneissl meldet Insolvenz an. Nach monatelangen Versprechungen und Vertröstungen ist nun fix, dass der Investor Mohamed Al Jaber Kneissl keine Kapitalspritze verabreicht. Geburtstage: Paula Modersohn-Becker, dt. Malerin (1876-1907) Lucie Englisch, öst. Schauspielerin (1906-1965) Ekkehard Fritsch, dt. Schauspieler (1921-1987) Sonja Ziemann, dt. Schauspielerin (1926-2020) James Dean, US-Filmschauspieler (1931-1955) Elisabeth Orth, öst. Schauspielerin (1936- ) Nick Nolte, US-Schauspieler (1941- ) Gert Friedrich Jonke, öst. Schriftsteller (1946-2009) Alexander Antonitsch, öst. Ex-Tennisspieler (1966- ) Todestage: Alexej, russ. Zar; Vater von Peter dem Großen (1629-1676) Nicola Salvi, ital. Baumeister (1697-1751) Moritz von Schwindt, öst. Maler/Zeichner (1804-1871) Pjotr Aleksejewitsch Kropotkin, russ. Revolutionär (1842-1921) Fritz Thyssen, dt. Großindustrieller (1873-1951) Mercer Ellington, US-Jazzmusiker (1919-1996)