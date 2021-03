Historisches Kalenderblatt 09.03.

Wien (APA) -

Unter D i e n s t a g, 9. März, dem 68. Tag des Jahres 2021, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1276 - Augsburg wird zur Freien Reichsstadt erhoben. 1661 - Frankreichs leitender Minister Kardinal Jules Mazarin, Herzog von Nevers, stirbt in Vincennes. Der junge König Ludwig XIV. übernimmt die Alleinherrschaft. 1796 - Napoleon Bonaparte heiratet seine große Liebe Josephine de Beauharnais. Laut Trauungsurkunde waren beide 28 Jahre alt, da die Braut sich drei Jahre jünger, der Ehemann drei Jahre älter gemacht hatte. 1811 - Die verbündeten britischen und portugiesischen Truppen unter Wellington besiegen bei Pombal in Portugal die Franzosen. 1876 - Der Schotte Graham Bell erhält ein Patent auf das von ihm entwickelte Telefon. 1901 - August Strindbergs Passionsspiel "Ostern" wird in Frankfurt am Main uraufgeführt. 1916 - Deutschland erklärt Portugal den Krieg. 1931 - Der deutsche Physiker Ernst Ruska stellt mit seinem Kollegen Max Knoll das erste Elektronenmikroskop vor. 1986 erhält er dafür den Nobelpreis. 1936 - Der tschechoslowakische Ministerpräsident Milan Hodza kommt zu Gesprächen mit der österreichischen Regierung nach Wien. 1956 - Die britischen Militärbehörden deportieren den zypriotischen Ethnarchen Erzbischof Makarios III. auf die Seychellen. 1961 - Die UdSSR befördert die Rakete Sputnik-9 mit der Hündin Tschernuschka, die am selben Tag nach einer erfolgreichen Erdumrundung aus der Kapsel geborgen wird, auf eine Erdumlaufbahn. 1966 - Frankreichs Staatspräsident General Charles de Gaulle kündigt das Ausscheiden seines Landes aus der militärischen Integration der NATO an. 1971 - Der Bund übernimmt die volle Bezahlung des Personalaufwandes an den kirchlichen Schulen. 1976 - Beim bis dahin schwersten Seilbahnunglück in Europa in Cavalese (Italien) sterben 42 Menschen. 1991 - Bei Demonstrationen in Belgrad kommt es zu schweren Zwischenfällen. 2016 - Die Balkanroute für Flüchtlinge ist faktisch geschlossen: Slowenien, Kroatien, Serbien und Mazedonien lassen niemanden ohne gültigen Reisepass und Visa mehr passieren. Damit sitzen mehr als 35.000 Menschen in Griechenland fest. Österreichs Regierung zeigt sich zufrieden, Kritik kommt von Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel. Geburtstage: Amerigo Vespucci, ital. Seefahrer/Entdecker, Namensgeber von Amerika (n.a.A. 1454) (1451-1512) Emil Rosenow, dt. Schriftsteller (1871-1904) Ernest Bevin, brit. Politiker (1881-1951) David Smith, US-Bildhauer (1906-1965) Birgit Doll, öst. Schauspielerin (1956-2015) Todestage: Jules Mazarin (eigtl. Giulio Mazarini), Herzog von Nevers, frz. Kardinal u. Staatsmann (1602-1661) Eduard Stucken, dt. Schriftsteller (1865-1936) George Burns, US-Komödiant (1896-1996) Max Delbrück, dt.-US-Biophysiker/Virenforscher; NP 1969 (1906-1981) Blanche Aubry, schweiz. Schauspielerin (1921-1986) Harry Seidler, öst./austral. Architekt (1923-2006) Luis Gomez Acebo, span. Herzog (1934-1991) Anna Moffo, ital./US-Sopranistin (1935-2006)