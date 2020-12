Historisches Kalenderblatt 09.12.

Wien (APA) -

Unter M i t t w o c h, 9. Dezember, dem 344. Tag des Jahres 2020, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1425 - Durch eine Bulle von Papst Martin V. wird die Universität Löwen (Louvain) gegründet. 1625 - England, Dänemark, die niederländischen Generalstaaten und die Pfalz schließen ein Bündnis gegen Habsburg. 1905 - In Dresden wird die Oper "Salome" von Richard Strauss uraufgeführt. 1920 - Die Bundesversammlung wählt im fünften Wahlgang den parteilosen Gelehrten Michael Hainisch (1858-1940) zum ersten Bundespräsidenten, nachdem keiner der Parteikandidaten (der Sozialdemokrat Karl Seitz und der Christlichsoziale Viktor Kienböck) die erforderliche absolute Mehrheit erhalten hat. 1925 - Hitler gründet die "Schutzstaffel" (SS) zum Schutz von NSDAP-Funktionären. Als paramilitärischer Kampfverband wird die SS zu einem Hauptträger des rassenideologischen Naziterrors. 1945 - Vier Jahre nach ihrer Schließung durch die deutsche Besatzungsmacht wird die Belgrader Universität wieder geöffnet. 1965 - Das sowjetische Staatsoberhaupt Anastas Mikojan tritt zurück und wird durch Nikolai Podgorny ersetzt. 1985 - Im Prozess gegen die ehemalige argentinische Militärjunta wird Ex-Diktator General Jorge Videla zu lebenslanger Haft verurteilt (später begnadigt). Unter seinem Regime (1976-81) kam es zu schwersten Menschenrechtsverbrechen der Armee. 1990 - Die Stichwahl für das Amt des polnischen Staatspräsidenten gewinnt der antikommunistische frühere Arbeiterführer Lech Walesa gegen den Geschäftsmann Stanislaw Tyminski. 1990 - Aus der Präsidentenwahl in Serbien geht der Ex-KP-Chef Slobodan Milosevic als Sieger hervor. 2005 - Drei Monate nach der Grundsatzvereinbarung über den Bau einer Gaspipeline durch die Ostsee erfolgt in Russland der erste Spatenstich. Die North-Stream-Pipeline soll ab 2012 Russland und die Europäische Union durch die Ostsee direkt verbinden und Erdgas zur Energieversorgung von Unternehmen und Privathaushalten transportieren. 2010 - Die Regierung präsentiert die neue "Rot-Weiß-Rot-Card", mit welcher die Zuwanderung nach Österreich künftig gesteuert werden soll (Inkrafttreten mit 1.7.2011). Geburtstage: Grete Wiesenthal, öst. Tänzerin/Choreogr. (1885-1970) Dolores Ibarruri Gomez, genannt "La Pasionaria", span. Politikerin (1895-1989) Elisabeth Schwarzkopf, dt. Sopranistin (1915-2006) Carlo Azeglio Ciampi, ital. Bankier und Politiker, 1999-2006 Staatspräsident (1920-2016) Edoardo Sanguineti, ital. Schriftsteller (1930-2010) Wolfgang Fierek, dt. Schauspieler (1950- ) Joan Armatrading, brit. Sängerin (1950- ) Anna Gavalda, frz. Schriftstellerin (1970- ) Todestage: Hans Dominik, dt. Schriftsteller (1872-1945) Reinhard Schwarz-Schilling, dt. Komponist (1904-1985) Soshana Afroyim (eigtl. Susanne Schüller), öst. Malerin (1927-2015)