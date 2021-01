Historisches Kalenderblatt 10.01.

Wien (APA) -

Unter S o n n t a g, 10. Jänner, dem 10. Tag des Jahres 2021, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1356 - Kaiser Karl IV. lässt auf dem Reichstag zu Nürnberg die "Goldene Bulle" veröffentlichen, die für ein halbes Jahrtausend zum Grundgesetz des Heiligen Römischen Reiches wird. Sie regelt die deutsche Königswahl und definiert die Stellung der Kurfüsten. 1776 - Der seit 1774 in Amerika lebende englische Publizist Thomas Paine veröffentlicht die Flugschrift "Common Sense", in der er den Unabhängigkeitswünschen der Kolonisten Ausdruck gibt. 1856 - Russland nimmt die von den Westmächten gestellten Bedingungen für die Beendigung des Krimkriegs an. 1921 - In Frankreich wird die Regierung von Ministerpräsident Georges Leygues gestürzt. Aristide Briand wird zum sechsten Mal Regierungschef. 1946 - Der Alliierte Rat genehmigt Telefon- und Telegraphenverbindungen Österreichs mit dem Ausland. 1946 - Die US-Army nimmt das erste Radarecho vom Mond auf. 1946 - In London beginnt die erste Vollversammlung der UNO. Der Norweger Trygve Lie wird zum ersten Generalsekretär der Vereinten Nationen gewählt. 1966 - Indien und Pakistan einigen sich in Taschkent durch sowjetische Vermittlung, ihre Truppen auf die Ausgangspositionen vor dem Grenzkrieg von 1965 zurückzuziehen. In der Nacht darauf erliegt der indische Regierungschef Shastri einem Herzinfarkt. 2006 - Ungeachtet internationaler Proteste entfernt der Iran die Siegel von seinen Atomanlagen, u.a. an der Urananreicherungsanlage von Natanz, und kündigt nach zweijährigem Moratorium die Wiederaufnahme der "Forschung am Atombrennstoff" an. 2016 - David Bowie stirbt zwei Tage nach seinem 69. Geburtstag. Der englische Musiker hatte Zeit seines Lebens die Popwelt geprägt wie kaum ein anderer und in zig verschiedenen Inkarnationen sich selbst und seinen Sound neu erfunden. Geburtstage: Enrica v. Handel-Mazzetti, öst. Schriftstellerin (1871-1955) Otto Sagmeister, öst. Politiker (1906-1985) Max Kratochwill, öst. Archivar; 1957-1976 Direktor des Archivs der Stadt Wien (1911-2001) Josef Hindels, öst. Politiker (1916-1990) Richard Münch, dt. Schauspieler u. Reg. (1916-1987) Sune K. Bergström, schwed. Biochemiker; NP 1982 (1916-2004) Peter Barnes, brit. Dramatiker (1931-2004) Robert Woodrow Wilson, US-Physiker; NP 1978 (1936- ) Simon Schwarz, öst. Schauspieler (1971- ) Todestage: Etienne-Pivert de Senancour, frz. Autor (1770-1846) Coco (Gabrielle) Chanel, frz. Modeschöpf. (1883-1971) Sinclair Lewis, US-Schriftsteller; NP 1930 (1885-1951) Dashiell Hammett, US-Schriftsteller (1894-1961) Hermann Kasack, dt. Schriftsteller (1896-1966) Jaroslav Seifert, tschech. Lyriker; NP 1984 (1901-1986) David Bowie, brit. Popsänger (1947-2016)