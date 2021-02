Historisches Kalenderblatt 10.02.

Wien (APA) -

Unter M i t t w o c h, 10. Februar, dem 41. Tag des Jahres 2021, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1841 - Durch den "Act of Union" werden das englische Ober-Kanada und das überwiegend französische Unter-Kanada zu einer britischen Provinz mit parlamentarischem Regierungssystem vereinigt. 1871 - In Wien wird die Operette "Indigo und die vierzig Räuber" von Johann Strauß (Sohn), die in einer späteren Bearbeitung (1906) "Tausendundeine Nacht" heißt, uraufgeführt. 1881 - Vier Monate nach dem Tod des Komponisten findet in Paris die Uraufführung der fantastischen Oper "Hoffmanns Erzählungen" von Jacques Offenbach statt. 1906 - In Portsmouth läuft in Anwesenheit des britischen Königs Eduard VII. die "Dreadnought", das damals größte Panzerschiff der Welt, vom Stapel. 1916 - Deutschland und Österreich-Ungarn teilen den neutralen Staaten mit, dass sie (mit Monatsende) bewaffnete Handelsschiffe als Kriegsschiffe betrachten. Beginn des verschärften U-Boot-Krieges. 1941 - Der Jahreskongress der britischen Labour Party in Bournemouth verabschiedet eine Deklaration, in der Österreich als "erstes Opfer der hitleristischen Aggression" bezeichnet wird. 1951 - Im Zürcher Schauspielhaus wird das Stück "Graf Öderland" von Max Frisch uraufgeführt. 1961 - Am Piz Scalotta in der Ostschweiz werden 13 Schüler und ihr Lehrer von einer Lawine begraben, nur zwei Kinder überleben. 1971 - Die in Laos eingerückten südvietnamesischen Truppen erreichen den Ho-Chi-Minh-Pfad. 1981 - In Spanien ernennt König Juan Carlos I. den Konservativen Leopoldo Calvo Sotelo zum Ministerpräsidenten. 1986 - Bundeskanzler Kreisky trifft auf Einladung von Revolutionsführer Muammar Gaddafi zu einem offiziellen Besuch in Libyen ein. 1991 - In einer Rundfunkrede fordert der irakische Staatschef Saddam Hussein sein Volk zum Durchhalten bis zum "Endsieg" im Golfkrieg auf. Geburtstage: Hans Egede, norweg. evang. Missionar und Polarforscher; "Apostel der Grönländer" (1686-1758) Margarete Hannsmann, dt. Schriftstellerin (1921-2007) György Lehel, ung. Dirigent (1926-1989) Boris Frlec, slowen. Politiker (1936- ) Michael Apted, brit. Regisseur (1941-2021) Alexander Payne, US-Filmregisseur (1961- ) Todestage: Friedrich II., der Eiserne, dt. Kurfürst (1413-1471) Max von Pettenkofer, dt. Hygieniker (1818-1901) Telemaco Signorini, ital. Maler (1835-1901) Joseph Bovet, schwz. Komponist (1879-1951) Heinz Noris, dt. Architekt (1909-1991) Frieda Leiner, öst. Unternehmerin (Möbel) (1909-2006) Claus Helmut Drese, dt. Opernregisseur und Theaterintendant (1922-2011) Norman Shumway, US-Kardiologe und Chirurg (1923-2006) Walter Klien, öst. Pianist (1928-1991)