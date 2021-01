Historisches Kalenderblatt 11.01.

Wien (APA) -

Unter M o n t a g, 11. Jänner, dem 11. Tag des Jahres 2021, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1891 - An der Freien Bühne in Berlin wird Gerhart Hauptmanns Drama "Einsame Menschen" uraufgeführt. 1911 - Unter dem Protektorat des deutschen Kaisers Wilhelm II. wird in Berlin die Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (die spätere Max-Planck-Gesellschaft) gegründet. 1916 - Österreichisch-ungarische Truppen erobern nach dreitägigen heftigen Kämpfen den 1.700 Meter hohen Lovcen in Montenegro. 1946 - In Albanien wird die Volksrepublik proklamiert. Erster Regierungschef wird Enver Hoxha, der Generalsekretär der Kommunistischen Partei. 1961 - Die DDR-Behörden verbieten die Abhaltung des für ganz Deutschland geplanten 10. Evangelischen Kirchentages. 1966 - Einen Tag nach der Unterzeichnung des Abkommens von Taschkent über die Entschärfung des Kaschmir-Konflikts mit Pakistan stirbt Indiens Premier Lal Bahadur Shastri. 1971 - Große Bauerndemonstration gegen die SPÖ-Minderheitsregierung in Wien: 12.000 Teilnehmer blockieren mit über 7.000 Fahrzeugen den gesamten Verkehr in der Innenstadt. 1991 - Regierungsgebäude in der litauischen Hauptstadt Vilnius werden von sowjetischen Fallschirmspringern erstürmt. 1996 - Elfriede Blauensteiner wird in ihrer Wiener Wohnung unter dem Verdacht festgenommen, mit blutzuckersenkenden Mitteln mehrere ihrer Lebensgefährten vergiftet zu haben. Die 64-Jährige gesteht zunächst fünf der ihr zur Last gelegten Delikte, widerruft aber wenig später. 1996 - Italiens Premier Lamberto Dini, der Silvio Berlusconi abgelöst hatte, erklärt nach knapp einjähriger Amtszeit den Rücktritt seiner Expertenregierung. Geburtstage: Francois-Marie de Broglie, frz. Marschall (1671-1745) Christian Sinding, norweg. Komponist (1856-1941) Albert Hofmann, schwz. Erfinder des LSD (1906-2008) Eva Hesse, US-Künstlerin dt. Herkunft (1936-1970) Egon Kapellari, öst. kath. Theologe; 1982-2001 Diözesanbischof von Gurk-Klagenfurt; seit 2001 Diözesanbischof von Graz-Seckau (1936- ) Barry Flanagan, brit. Bildhauer (1941-2009) Mary J. Blige, US-amer. R'n'B-Sängerin (1971- ) Todestage: Domenico Cimarosa, ital. Komponist (1749-1801) Joao de Deus Ramos, portug. Lyriker (1830-1896) Werner March, dt. Architekt (1894-1976) Friedrich Schreyvogel, öst. Schriftsteller (1899-1976) Alberto Giacometti, schwz.-frz. Bildhauer (1901-1966) Carl Anderson, US-Physiker; NP 1936 (1905-1991) Alfred Schwetz, öst. ORF OÖ-Landesintendant (1908-1996) Hermann Fehling, dt. Architekt (1909-1996)