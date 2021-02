Historisches Kalenderblatt 12.02.

Wien (APA) -

Unter F r e i t a g, 12. Februar, dem 43. Tag des Jahres 2021, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1736 - Die 19-jährige Erzherzogin Maria Theresia, Erbtochter von Kaiser Karl VI., heiratet den seit 1723 am Wiener Hof lebenden Herzog Franz Stephan von Lothringen (den späteren Kaiser Franz I. Stephan). 1851 - In Australien stößt Edward Hargraves am Summerhill Creek in New South Wales auf Gold. Der Fund löst den australischen Goldrausch aus. 1871 - In Bordeaux tritt die französische Nationalversammlung zusammen. Sie wählt nach der Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg und dem Zusammenbruch des Zweiten Kaiserreichs von Napoleon III. den Journalisten und Historiker Adolphe Thiers zum provisorischen Staatschef. 1931 - Papst Pius XI. spricht erstmals über den Vatikansender. 1941 - Deutsche Verbände unter Erwin Rommel treffen zur Unterstützung der italienischen Truppen in Nordafrika ein. 1941 - In Oxford wird erstmals ein an Blutvergiftung leidender Patient erfolgreich mit reinem Penizillin behandelt. Nach fünf Tagen war der gesamte damalige Penizillinvorrat verbraucht, der Mann starb am 15.3. 1951 - In Teheran wird Schah Mohammed Reza Pahlevi mit Fürstin Soraya Esfandiary getraut. Die erste Ehe des iranischen Herrschers mit Prinzessin Fawzia, der Schwester des ägyptischen Königs Faruk, war 1948 aufgelöst worden. (1959 vermählt sich der Schah nach der Scheidung von Kaiserin Soraya mit der Architekturstudentin Farah Diba). 1951 - Chinesen und Nordkoreaner starten im Koreakrieg eine neue Großoffensive, die jedoch unter enormen Verlusten zum Erliegen kommt. 1996 - Nach der Wahl eines Legislativrates in den Selbstverwaltungsgebieten bildet der palästinensische Präsident Yasser Arafat in Gaza ein Regierungskabinett mit Nabil Shaath als Minister für Planung und internationale Zusammenarbeit. 2001 - In Israel stimmt der Likud-Block unter dem neuen Ministerpräsidenten Ariel Sharon mehreren außenpolitischen Bedingungen der Arbeiterpartei zur Bildung einer großen Koalition zu. 2001 - Das Human Genom Projekt veröffentlicht eine Genkarte des nahezu vollständig entzifferten menschlichen Erbguts. 2006 - Olympische Spiele in Turin: Der Franzose Antoine Deneriaz zerstört die Gold-Träume von Michael Walchhofer in der alpinen Königsdisziplin. Der Franzose wird vor dem Salzburger Abfahrts-Olympiasieger. 2011 - Nach 24 Jahren an der Spitze von "Wetten, dass..?" ist Schluss: Thomas Gottschalk gibt seinen Rückzug als Moderator bis Jahresende bekannt. Anlass ist der tragische Unfall des Kandidaten Samuel Koch im Dezember, der nach einer Autosprungwette querschnittgelähmt zurückbleibt. Die Suche nach einem Gottschalk-Nachfolger erweist sich als äußert schwierig. 2011 - Peter Alexander ist tot. Der größte österreichische Entertainer der Nachkriegszeit stirbt im Alter von 84 Jahren in Wien. Im gesamten deutschen Sprachraum wird der Todesfall als "Ende der guten alten Zeit" beklagt, die der Sänger und Schauspieler in rund 50 Filmen und 40 eigenen TV-Shows nach dem Zweiten Weltkrieg verkörpert habe. 2016 - Mit einem historischen Treffen in Havanna leiten Papst Franziskus und der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill I. das Ende der fast tausendjährigen Eiszeit zwischen ihren Kirchen ein. "Wir hoffen, dass unser Treffen zur Wiederherstellung dieser von Gott gewollten Einheit beiträgt", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der beiden Kirchenoberhäupter. Die römisch-katholische und die östlich-orthodoxe Kirche gehen seit 1054 getrennte Wege. Hintergrund waren theologische und politische Streitigkeiten, unter anderem über den Autoritätsanspruch des Papstes. Geburtstage: Eugen Ritter Böhm von Bawerk, öst. Wirtschaftswiss. und Politiker (1851-1914) Eduard Freiherr von Böhm-Ermolli, öst. Feldmarschall (1856-1941) Lou Andreas-Salome, dt. Schriftstellerin (1861-1937) Anna Pawlowa (eigtl. Matwejewna), russ. Tänzerin (1881-1931) Hans Habe (eigtl. Janos Bekessy), amer.-dt. Publizist ung. Herk. (1911-1977) Cearbhall O'Dalaigh, irischer Staatspräs. (1911-1978) Karl Schiske, öst. Komponist (1916-1969) Michel de Saint-Pierre, frz. Schriftst. (1916-1987) Rolf Brem, schwz. Bildhauer (1926-2014) Martial Raysse, frz. Objektkünstler (1936- ) Fang Lizhi, chin. Astrophysiker (1936-2012) Arsenio Hall, US-amer. Comedian/Schauspieler(1956- ) Todestage: Adolf Lorenz, öst. Orthopäde (Vater von Konrad Lorenz) (1854-1946) Andras Alföldi, ung. Historiker (1895-1981) Elio Vittorini, ital. Schriftsteller (1908-1966) Kristina Söderbaum, schwed.-dt. Schauspielerin und Fotografin (1912-2001) Peter Alexander, öst. Sänger/Schauspieler (1926-2011)