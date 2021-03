Historisches Kalenderblatt 12.03.

Wien (APA) -

Unter F r e i t a g, 12. März, dem 71. Tag des Jahres 2021, ist im Buch der Geschichte u. a. verzeichnet: 1421 - Eine große Judenverfolgung in Österreich endet nach einem Massenprozess mit der Hinrichtung zahlreicher Juden durch Verbrennen auf der "Gänseweid" bei Wien. 1936 - In Berlin wird der Film "Der Favorit der Kaiserin" mit Olga Tschechowa uraufgeführt. 1951 - Die südkoreanische Hauptstadt Seoul wird nach dem Abzug der nordkoreanischen Verbände wieder von UNO-Truppen besetzt. 1956 - Das britische Unterhaus beschließt die Abschaffung der Todesstrafe für Mord. 1961 - Bei Landtagswahlen in der Steiermark verliert die SPÖ ein Mandat an die KPÖ. 1961 - Eine deutsch-österreichische Seilschaft unter Führung von Toni Hiebeler bezwingt erstmals die Eiger-Nordwand im Winter. 1966 - In Indonesien wird Präsident Sukarno von General Suharto entmachtet. Verbot der Kommunistischen Partei, der zweitgrößten Asiens nach der chinesischen. Bei landesweiten Pogromen kommen eine Million Menschen ums Leben. 1971 - In Syrien wird General Hafez al-Assad, der 1970 bei einem Putsch an die Macht gekommen war, durch Volksabstimmung zum Staatspräsidenten gewählt. 1981 - Der sowjetische Kosmonaut Viktor Sawinych startet als 100. Raumfahrer. 1986 - Bei einer Volksabstimmung in Spanien entscheiden sich 52,5 Prozent der Bürger für ein Verbleiben des Landes in der NATO. 1986 - Der schwedische Reichstag wählt nach dem Mord an Olof Palme den 51-jährigen bisherigen Umweltminister Ingvar Carlsson zum Ministerpräsidenten. 1986 - In Hannover wird die erste eigenständige "CeBIT" (Centrum der Büro- und Informationstechnik), die weltweit größte Messe zur Darstellung digitaler Lösungen aus der Informations- und Kommunikationstechnik für die Arbeits- und Lebenswelt eröffnet. 1996 - Bundespräsident Thomas Klestil vereidigt das fünfte Kabinett unter Kanzler Franz Vranitzky. 2006 - Die österreichische Sängerin Christina Stürmer wird in Deutschland bei der 15. "Echo"-Verleihung als "Beste Künstlerin National/Rock/Pop" ausgezeichnet. Geburtstage: Otto Stradal, öst. Journ. und Schriftsteller(1911-1982) Christian Broda, öst. Politiker (1916-1987) Giovanni Agnelli, ital. Autoindustrieller (1921-2003) Hans Mayr, öst. Fotokünstler (1926-1993) Horst Dassler, dt. Unternehmer (Adidas) (1936-1987) Liza Minelli, US-Showstar (1946- ) Josef Ostermayer, öst. Politiker (1961- ) Todestage: Dionysius der Kartäuser, belg. Mystiker/ Theologe (1402-1471) Marie Frfr. Ebner v. Eschenbach (geb. Gräfin Dubsky), öst. Erzählerin (1830-1916) Alfred Hugenberg, dt. Wirtschaftsführer und Politiker (1865-1951) Boleslaw Bierut, poln. Politiker (1892-1956) Ragnar A. Granit, schwed. Neurophysiologe; NP 1967 (1900-1991) Marte Harell, öst. Schauspielerin (1907-1996) Robert Ludlum, US-Schriftsteller (1927-2001) Rudolf Sarközi, öst. Roma-Vertreter (1944-2016)