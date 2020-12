Historisches Kalenderblatt 13.12.

Wien (APA) -

Unter S o n n t a g, 13. Dezember, dem 348. Tag des Jahres 2020, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1250 - Mit dem Tod des letzten Stauferkaisers Friedrich II. in Apulien beginnt im Heiligen Römischen Reich das Interregnum, eine Zeit ohne starke Zentralgewalt. Sein machtloser Sohn Konrad IV. wird nie gekrönt. 1545 - Papst Paul III. eröffnet in Trient das Tridentinische Konzil (mit drei Tagungsperioden bis 1563). Die Forderung nach Unterwerfung der Protestanten bleibt wirkungslos. 1570 - Nach einem siebenjährigen Krieg ("Dreikronenkrieg") anerkennt Dänemark unter König Friedrich II. im Friedensvertrag von Stettin die Unabhängigkeit Schwedens unter Johann III. Wasa. 1810 - Die Freie Hansestadt Bremen wird dem französischen Kaiserreich einverleibt und Hauptstadt des Departements der Wesermündungen. 1920 - Der Völkerbund beschließt die Errichtung eines Ständigen Internationalen Gerichtshofs. 1940 - Frankreichs Staatschef Marschall Philippe Petain entlässt Pierre Laval, den Verfechter einer Zusammenarbeit mit Nazi-Deutschland, vorübergehend aus allen Ämtern. "Starker Mann" des Vichy-Regimes wird für kurze Zeit Admiral Francois Darlan. 1945 - Start zur ersten Währungsreform in Österreich: Der Schilling wird wieder gesetzliches Zahlungsmittel. 1995 - Das Europaparlament billigt die umstrittene EU-Zollunion mit der Türkei. 1995 - Der chinesische Regimekritiker Wei Jingsheng, bereits seit 1979 fast ununterbrochen in Haft, wird in Peking zu 14 Jahren Haft verurteilt. 2005 - In der Wirtschaftsuniversität in Wien bricht an mehreren Stellen ein Brand aus. 20.000 Bücher werden dadurch unbenutzbar. Geburtstage: Maximilien de Bethune, Herzog von Sully, frz. Staatsmann (1560-1641) Carlo Gozzi, ital Dramatiker (1720-1806) Curd Jürgens, dt. Schauspieler (1915-1982) Johannes Balth. Vorster, südafr. Pol. (1915-1983) George Shultz, US-Politiker (1920- ) Dick Van Dyke, US-amer. Schauspieler und Komiker (1925- ) Reiner Zimnik, dt. Zeichner/Schriftst. (1930- ) Edith Clever, dt. Schauspielerin (1940- ) Gerlinde Kaltenbrunner, öst. Bergsteigerin (1970- ) Todestage: Friedrich II., röm.-dt. Kaiser (1194-1250) Conrad Gesner, schweiz. Arzt/Naturforsch. (1516-1565) Fritz Pregl, slowen.-öst. Chemiker; NP 1923(1869-1930) Leopold Jessner, dt. Regisseur (1878-1945)