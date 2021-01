Historisches Kalenderblatt 14.01.

Wien (APA) -

Unter D o n n e r s t a g, 14. Jänner, dem 14. Tag des Jahres 2021, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1526 - Kaiser Karl V. erzwingt den Frieden von Madrid, in dem Franz I. von Frankreich auf Burgund, Mailand und Neapel verzichtet. 1701 - In Moskau wird die erste Marineakademie, eine Schule für Mathematik und Navigation, gegründet. 1991 - Neuer sowjetischer Ministerpräsident wird der bisherige Finanzminister Pawlow, neuer Außenminister der Botschafter in den USA, Bessmertnych. 2006 - Die oberösterreichische FPÖ schließt sich wieder der Bundespartei an. Geburtstage: John Dos Passos, US-Schriftsteller (1896-1970) Hans Salter, US-Komponist öst. Herkunft (1896-1994) Kurt Guggenheim, schweiz. Schriftsteller (1896-1983) Walter Knape, dt. Musikwissenschafter (1906-2000) Hans-Martin Majewski, dt. Komponist (1911-1997) Helmut Degen, dt. Komponist (1911-1995) Grace Hoffman, US-Sängerin (1921-2008) Caterina Valente, dt. Entertainerin (1931- ) Elmar Gunsch, öst. Funk- und TV-Moderator (1931-2013) Faye Dunaway, US-Schauspielerin (1941- ) Milan Kucan, ehem. slowen. Politiker; 1991-2002 Staatspräsident Sloweniens (1941- ) Howard Carpendale, südafrik.-dt. Sänger (1946- ) Martin Auer, öst. Schriftsteller, Schauspieler, Kabarettist und Übersetzer (1951- ) Lasse Kjus, norweg. Ex-Skifahrer (1971- ) Stefanie Sargnagel (eig. Sprengnagel), öst. Autorin und Künstlerin (1986- ) Todestage: Fritz Grünbaum, öst. Kabarettist, Regisseur, Schauspieler (1880-1941) Guillermo de Torre, span. Autor/Kritiker (1900-1971) August Kern, schweiz. Filmemacher (1902-1996) Heli Finkenzeller, dt. Schauspielerin (1911-1991) Shelley Winters, US-Schauspielerin (1920-2006) Donna Reed, US-Schauspielerin (1921-1986) Alan Rickman, brit. Theaterregisseur, Theater- und Filmschauspieler (1946-2016)