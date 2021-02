Historisches Kalenderblatt 14.02.

Wien (APA) -

Unter S o n n t a g, 14. Februar, dem 45. Tag des Jahres 2021, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1076 - Papst Gregor VII. verhängt über König Heinrich IV. den Kirchenbann. Damit erreicht der Investiturstreit seinen Höhepunkt. 1876 - Der Amerikaner Alexander Graham Bell meldet ein Patent auf das erste brauchbare Telefon an. 1901 - Im Künstlerhaus München wird "Der Tod des Tizian", ein dramatisches Fragment von Hugo von Hofmannsthal, uraufgeführt. 1946 - Die Bank von England wird durch die Labour-Regierung von Premierminister Clement Attlee verstaatlicht. 1951 - Chinas kommunistische Regierung erlässt die Durchführungsverordnungen zur Bestrafung "konterrevolutionärer" Tätigkeiten. Auf der Grundlage dieser Dekrete finden innerhalb von zwölf Monaten schätzungsweise zwei Millionen Hinrichtungen statt. 1956 - In Moskau beginnt der XX. Parteitag der KPdSU (bis 25.2.), in dessen Verlauf Parteichef Nikita Chruschtschow mit einer Geheimrede die Entstalinisierung einleitet. 1981 - In der Kathedrale von Luxemburg wird Thronfolger Erbgroßherzog Henri mit der Exilkubanerin Maria Teresa Mestre getraut. 2006 - Wiens Alt-Bürgermeister Helmut Zilk wird mit Herzproblemen ins Spital gebracht. Später muss er wochenlang ins künstliche Koma versetzt werden und entgeht nur knapp dem Tod. Geburtstage: Erich Engel, dt. Dramaturg (1891-1966) Willem Johan Kolff, niedl.-amer. Chirurg (1911-2009) Siegfried Ludwig, öst. Politiker (1926-2013) Paul E. Tsongas, US-Politiker (1941-1997) Kevin Keegan, ehem. brit. Fußballer (1951- ) Todestage: Benvenuto Cellini, ital. Goldschmied und Bildhauer (n.a.A. 13.2.) (1500-1571) Johann Joseph Fux, öst. Barockkomponist (1660-1741) Johannes Daniel Falk (Pseud. Johannes von der Ostsee), dt. Lyriker (1768-1826) Felix Gilbert, US-Historiker dt. Herk. (1905-1991)