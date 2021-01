Historisches Kalenderblatt 15.01.

Wien (APA) -

Unter F r e i t a g, 15. Jänner, dem 15. Tag des Jahres 2021, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1851 - In Wien tagt das erste Geschworenengericht. 1936 - Japan, das vergeblich dieselbe Flottenstärke wie die USA und Großbritannien fordert, verlässt die Londoner Flottenkonferenz. Damit ist der Weg für das Wettrüsten zu See frei. 1936 - Der Fernsehsender Paul Nipkow-Berlin nimmt den regelmäßigen Betrieb auf und sendet zunächst täglich zwei Stunden. 1951 - Der westdeutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer lehnt den Vorschlag des DDR-Ministerpräsidenten Grotewohl ab, einen paritätisch zusammengesetzten Gesamtdeutschen Konstituierenden Rat zu bilden. 1966 - Im Berliner Schiller-Theater wird das Schauspiel "Die Plebejer proben den Aufstand" von Günter Grass uraufgeführt. 1971 - Der ägyptische Staatschef Sadat und der sowjetische Präsident Podgorny weihen den Assuan-Staudamm ein. 1981 - Der Berliner Regierende Bürgermeister Dietrich Stobbe tritt mit dem gesamten Senat im Gefolge der Garski-Affäre zurück. 1986 - Der sowjetische Staats- und Parteichef Mihail Gorbatschow kündigt den Plan der UdSSR an, "die Welt innerhalb von 15 Jahren von Nuklearwaffen zu säubern". 1991 - Das Ultimatum der Vereinten Nationen an den Irak zur Räumung des seit 2.8.1990 besetzten Kuwait läuft ab. 2006 - Nach fast sieben Jahren im All kehrt die US-Raumkapsel "Stardust" zur Erde zurück und landet in der Salzwüste des US-Staates Utah. Sie bringt Staubproben von Sternen und Kometen zur Erde, die von der Wissenschaft mit Spannung erwartet werden. 2006 - Die Wüsten-Rallye Dakar wird erstmals ohne sportliches Finale beendet. Angesichts zweier tödlich verunglückter Zuschauer bzw. des Todessturzes des australischen Motorrad-Fahrers Andy Caldecott verzichten die Organisation auf eine Zeitwertung der 15. und letzten Etappe der 28. Auflage. Geburtstage: Franz Grillparzer, öst. Dichter (1791-1872) Aristoteles Onassis, griech. Reeder (1906-1975) Alfred Maleta, öst. Politiker (1906-1990) Maria Schell, öst. Schauspielerin (1926-2005) Guido Baumann, schweiz. Journalist (1926-1992) Captain Beefhart (eigtl. Don Glen Van Vliet), US-Multi-Instrumentalist, Sänger, Autor und Maler (1941-2010) Todestage: Daniel Frh. v. Eskeles, öst. Bankier (1801-1876) Enrico Toselli, ital. Pianist, Komponist (1883-1926) Inge Merkel, öst. Schriftstellerin (1922-2006) Jaber al Ahmad al Sabah, Emir von Kuwait (1926-2006) Kurt Bergmann, öst. Journalist/Politiker (1935-2016) Hilde Zach, öst. Politikerin (1942-2011)