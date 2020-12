Historisches Kalenderblatt 15.12.

Wien (APA) -

Unter D i e n s t a g, 15. Dezember, dem 350. Tag des Jahres 2020, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1025 - Der Tod von Kaiser Basileios II. aus der Makedonischen Dynastie leitet den Niedergang des Byzantinischen Reiches ein. 1640 - Portugal, seit 1580 in Personalunion mit Spanien vereinigt, wird nach einem erfolgreichen Aufstand wieder eigenständig: Herzog Johann von Braganza besteigt als Johann IV. den Königsthron. 1805 - Frankreich und Preußen schließen den Vertrag von Schönbrunn. Preußen erhält das Kurfürstentum Hannover und muss unter anderem Kleve, Neuenburg und Berg an das Französische Kaiserreich abtreten. 1840 - Der Leichnam des 1821 im Exil auf der britischen Insel St. Helena verstorbenen französischen Kaisers Napoleon I. wird im Triumphzug nach Paris gebracht und in Anwesenheit des Königs Louis-Philippe im Invalidendom feierlich beigesetzt. 1890 - Der Sioux-Häuptling Sitting Bull wird im Kampf gegen US-Truppen bei Fort Yates (North Dakota) erschossen. 1930 - In Deutschland werden 3.977.000 Arbeitslose gezählt. 1955 - Österreich wird in die Vereinten Nationen aufgenommen. 1960 - In Brüssel werden König Baudouin I. von Belgien und die spanische Aristokratin Dona Fabiola de Mora y Aragon getraut. 1965 - Erstes Rendezvous im Weltraum: die Raumkapsel Gemini-7 "trifft" in 300 Kilometer Höhe die Kapsel Gemini-6. 1965 - Königin Juliana der Niederlande weiht die mit 5.021 Meter längste Straßenbrücke Europas ein, die Rotterdam mit Seeland verbindet. 1970 - Die sowjetische Raumsonde Venus-7 landet auf dem Planeten und schickt 23 Minuten lang Daten zur Erde zurück. 1990 - Ein blutiger Generalstreik erschüttert Marokko. 1995 - Beim EU-Gipfel in Madrid wird der Name der künftigen europäischen Einheitswährung "Euro" beschlossen. 1995 - Der Hauptausschuss des Nationalrates gibt grünes Licht für den Einsatz österreichischer Soldaten in Bosnien. 1995 - Der Europäische Gerichtshof fällt in Luxemburg ein Urteil, das in erster Linie den Fußball, aber auch alle anderen Mannschafts-Sportarten in ihren Grundfesten erschüttert: Der Klage des belgischen Fußball-Profis Jean-Marc Bosman, dass die Transferregelung mit Ablösesummen für einen Spieler, dessen Vertrag ausgelaufen ist, sowie die Beschränkung der Anzahl von EU-Ausländern dem Römischen Vertrag widerspricht, wird stattgegeben. Geburtstage: David Teniers d.J., flämischer Maler (1610-1690) Josef Hoffmann, öst. Architekt (1870-1956) Ferenc Farkas, ungar. Komponist (1905-2000) Rolphe de la Croix, dt. Schauspieler (1925-2010) Edna O'Brien, irisch. Schriftstellerin (1930- ) Barbara Valentin, öst. Schauspielerin (1940-2002) Todestage: Jan Vermeer van Delft, niederl. Maler (1632-1675) Sitting Bull, Häuptling d. Hunkpapa-Sioux (1831-1890) Hilde Rössel-Majdan, öst. Kammersängerin (1921-2010) Blake Edwards, US-Filmregisseur/-produzent (1922-2010)