Historisches Kalenderblatt 16.02.

Wien (APA) -

Unter D i e n s t a g, 16. Februar, dem 47. Tag des Jahres 2021, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1486 - Erzherzog Maximilian von Österreich, der einzige Sohn von Kaiser Friedrich III., wird auf dem Reichstag zu Nürnberg zum deutschen König gewählt. 1641 - Das englische Parlament beschließt den "Triennal Act", der den König verpflichtet, es mindestens alle drei Jahre einzuberufen. 1916 - Orkanartige Stürme richten in weiten Teilen Österreichs und Süddeutschlands schwere Sachschäden an. 1931 - In Indien nimmt Mahatma Gandhi erste Gespräche mit dem britischen Vizekönig auf. 1936 - In Garmisch-Partenkirchen werden die IV. Olympischen Winterspiele beendet. Die norwegische Eiskunstläuferin Sonja ("Häseken") Henie gewinnt ihre dritte olympische Goldmedaille. 1946 - Die Sowjetunion macht im UNO-Sicherheitsrat erstmals von ihrem Vetorecht als Ständiges Mitglied Gebrauch. Blockiert wird dadurch eine Entschließung, die Syrien und den Libanon auffordert, mit Großbritannien und Frankreich einen Termin für den geplanten Truppenabzug auszuhandeln. 1986 - Der frühere sozialistische Regierungschef Portugals, Mario Soares, gewinnt die Präsidentenwahl gegen den Konservativen Diogo Freitas do Amaral und tritt die Nachfolge von General Ramalho Eanes als Staatsoberhaupt an. 1996 - Italiens Präsident Oscar Luigi Scalfaro löst das Parlament auf und macht den Weg für Neuwahlen frei. 2001 - Johanna Rachinger wird von Bildungsministerin Elisabeth Gehrer als neue Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek und als Nachfolgerin von Hans Marthe vorgestellt. 2011 - Hunderte Demonstranten liefern sich in der Hafenstadt Bengasi Auseinandersetzungen mit der Polizei und Anhängern von Staatschef Muammar al-Gaddafi. Geburtstage: Friedrich Freiherr von der Trenck, preuß. Offizier (1726-1794) Heinrich Barth, dt. Afrikaforscher (1821-1865) Joseph Victor von Scheffel, dt. Dichter (1826-1886) George Trevelyan, brit. Historiker (1876-1962) Wladimir Semjonow, sowj. Diplomat (1911-1992) Helma Schimke, öst. Architektin und Pionierin des Frauenbergsteigens (1926-2018) John Schlesinger, brit. Regisseur (1926-2003) Alfred Kolleritsch, öst. Schriftsteller (1931-2020) Eliahu Inbal, brit. Dirigent (1936- ) Todestage: Agnes Günther, dt. Schriftstellerin (1863-1911) Heinrich Ritter von Srbik, öst. Historiker (1878-1951) Edmund Gerald (Pat) Brown, US-Politiker (1905-1996) Brownie McGhee, US-Gitarrist (1914-1996) Boutros Boutros-Ghali, ägypt. Politiker, UNO-Generalsekretär 1992-1996 (1922-2016)