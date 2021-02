Historisches Kalenderblatt 17.02.

Wien (APA) -

Unter M i t t w o c h, 17. Februar, dem 48. Tag des Jahres 2021, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1386 - Durch seine Heirat mit der polnischen Königstochter Jadwiga aus der Dynastie Anjou erwirbt der litauische Großfürst Wladyslaw II. Jagiello auch die Krone von Polen. Das polnisch-litauische Großreich besteht bis 1572. 1491 - In den "Rosenkriegen" um die englische Thronfolge schlagen die Anhänger des Hauses Lancaster (rote Rose im Wappen) jene des Hauses York (weiße Rose) in der Schlacht von St. Albans. 1776 - Kaiser Joseph II. erhebt das Theater nächst der Burg in Wien zum Hof- und Nationaltheater (später Burgtheater). 1801 - Thomas Jefferson wird als Nachfolger von John Adams dritter Präsident der USA. Jefferson ist der Verfasser der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung 1911 - In Wien gewinnt der schwedische Eiskunstläufer Ulrich Salchow zum zehnten Mal den Weltmeistertitel. 1931 - Der japanischen Waseda-Universität gelingt erstmals die Fernsehübertragung einer Sportveranstaltung (Baseball) von einem Spielfeld in ein Laboratorium. 1956 - Nach dem Sieg der vereinigten nichtkommunistischen Linken bei den vorgezogenen Parlamentswahlen in Frankreich ernennt Staatspräsident Rene Coty den Sozialistenchef Guy Mollet zum Ministerpräsidenten. 1966 - Die Nukleare Planungsgruppe der NATO konstituiert sich. 1971 - In Polen werden wegen wachsender Unruhen die im Dezember 1970 angeordneten Preiserhöhungen rückgängig gemacht. 1981 - In der Wiener Staatsoper findet die deutschsprachige Erstaufführung der Jazzoper "Mass" von Leonard Bernstein statt. 1986 - Nach der Entführung von zwei israelischen Soldaten im Libanon startet Israel eine umfangreiche Militäraktion in dem Nachbarland. 1986 - In Versailles wird auf Initiative des französischen Präsidenten Francois Mitterrand das erste Gipfeltreffen frankophoner Länder eröffnet. 1991 - Ein Autobombenanschlag fordert in der kolumbianischen Stadt Medellin 22 Menschenleben, 143 Personen werden verletzt. 2001 - Schwere Luftangriffe US-amerikanischer und britischer Kampfflugzeuge auf den Irak lösen scharfe internationale Kritik aus. 2001 - An der südfranzösischen Küste strandet ein Frachter mit 908 kurdischen Flüchtlingen aus dem Irak. 2006 - Die Immoeast gibt die bisher größte Kapitalerhöhung an der Wiener Börse bekannt. Mit der Mega-Kapitalaufstockung holt sich die Osttochter der Immofinanz noch im Frühjahr rund drei Mrd. Euro über die Börse. 2006 - Mehr als 1.000 Menschenleben fordert ein Erdrutsch im Zentrum der Philippinen. Das Dorf Guinsaugon auf der Insel Leyte wird komplett verschüttet. Geburtstage: Lola Montez, Gräfin von Landsfeld, Tänzerin und Geliebte des Königs Ludwig I. von Bayern (1821-1861) Erwin Payr, öst. Chirurg (1871-1946) Hans Bernoulli, schwz. Architekt (1876-1959) Raf Vallone, ital. Schauspieler (1916-2002) Friedrich Cerha, öst. Komponist (1926- ) Reginald Bartholomew, US-Diplomat (1936-2012) Roland Collombin, ehem. schwz. Skirennläufer(1951- ) Atle Skardal, ehem. norweg. Skirennläufer (1966- ) Paris Hilton, US-Hotelerbin (1981- ) Bernhard Eisel, öst. Ex-Radrennfahrer (1981- ) Ed Sheeran, brit. Singer-Songwriter (1991- ) Todestage: Heinrich Heine, dt. Dichter (1797-1856) Hans Hofmann, dt.-US-Maler (1880-1966) David Garnett, brit. Autor (1892-1981) Hans Thimig, öst. Schauspieler (1900-1991) Marcel Beck, schwz. Historiker (1908-1986) Herve Bazin, frz. Schriftsteller (1911-1996) Andrzej Zulawski, poln. Filmregisseur (1940-2016)