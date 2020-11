Historisches Kalenderblatt 17.11.

Wien (APA) -

Unter D i e n s t a g, 17. November, dem 322. Tag des Jahres 2020, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1800 - Der amerikanische Kongress hält seine erste Sitzung in Washington im neu erbauten Kapitol ab. 1840 - In Paris wird die Komödie "Das Glas Wasser" von Eugene Scribe uraufgeführt. 1865 - Der französische Chemiker Louis Pasteur macht Wein durch Erhitzen auf 45 bis 50 Grad Celsius haltbar und erfindet damit das "Pasteurisieren", ein neuartiges Konservierungsverfahren. 1875 - In New York gründet die Russin Helena Blavatsky die Theosophische Gesellschaft. 1905 - Durch einen "Schutzvertrag" übernimmt Japan die Wahrnehmung der auswärtigen Angelegenheiten Koreas, das 1910 japanische Kolonie wird. 1955 - Ein neuer Geschwindigkeitsweltrekord für düsengetriebene Rennboote wird mit 347,94 km/h aufgestellt. 1970 - Die am 10.11. gestartete sowjetische Sonde "Luna 17" landet auf dem Mond, das Roboterfahrzeug "Lunochod 1" beginnt mit der Erforschung des Mondbodens. 1975 - Auf Initiative des französischen Präsidenten Valery Giscard d'Estaing treffen auf Schloss Rambouillet bei Paris die Staats- und Regierungschefs der USA, Frankreichs, Großbritanniens, der Bundesrepublik Deutschland, Italiens und Japans zum ersten Weltwirtschaftsgipfel zusammen. 1975 - In Wien findet der internationale P.E.N.-Kongress statt. 1995 - Die freiheitlichen Nationalratsabgeordneten unterzeichnen Jörg Haiders sogenannten "Vertrag mit Österreich". 2000 - Mit einem Trauergottesdienst wird im Salzburger Dom der Opfer der Brandkatastrophe von Kaprun (11.11.) gedacht. Geburtstage: Königin Astrid von Belgien (geb. Prinzessin v. Schweden) (1905-1935) Hans Putz, öst. Schauspieler (1920-1990) Camillo Felgen, luxemb. Schauspieler (1920-2005) Ellis Kaut, dt. Kinderbuchautorin (1920-2015) Rock Hudson (eigtl. Roy Harold Scherer), US-Filmschauspieler (1925-1985) Sir Charles Mackerras, austral. Dirigent (1925-2010) Karl Merkatz, öst. Schauspieler (1930- ) Anton Schweighofer, öst. Architekt (1930-2019) David Amram, US-Komponist (1930- ) Toni Sailer, öst. Skirennläufer (1935-2009) Roland Joffe, brit. Filmregisseur (1945- ) RuPaul, US-amer. Entertainer (1960- ) Oliver Auspitz, öst. Filmproduzent (1975- ) Todestage: Johan August Brinell, schwed. Ingenieur (1849-1925) Louis Eugene F. Neel, frz. Physiker, NP 1970(1904-2000) Robert Hofstadter, US-Physiker, NP 1961 (1915-1990) Hans Krendlesberger, öst. Rundfunkregisseur und Autor (1925-1995)