Historisches Kalenderblatt 18.01.

Unter M o n t a g, 18. Jänner, dem 18. Tag des Jahres 2021, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1701 - Mit Zustimmung von Kaiser Leopold I. krönt sich Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg in Königsberg als Friedrich I. zum "König in Preußen". 1871 - König Wilhelm I. von Preußen wird im Spiegelsaal des Schlosses Versailles zum "Deutschen Kaiser" ausgerufen. Die deutsche Reichsgründung war unmittelbare Folge des 1870 entfesselten Deutsch-Französischen Krieges, der für Frankreich mit dem Zusammenbruch des Zweiten Kaiserreiches unter Napoleon III. endete. 1911 - Der US-Testpilot Eugene Ely landet erstmals mit einem Flugzeug auf dem Deck eines Schiffes, dem in der Bucht von San Francisco vor Anker liegenden Panzerkreuzer "Pennsylvania". 1951 - Premiere des Films "Die Sünderin" von Willi Forst im Frankfurter Turmpalast. Der Film löst wegen einer kurzen Nacktszene von Hildegard Knef in der Bundesrepublik Deutschland einen Skandal aus. 1966 - In Indien wird Indira Gandhi zur Nachfolgerin des eine Woche zuvor verstorbenen Ministerpräsidenten Shastri gewählt. 1971 - Beginn der Endphase der Generaldebatte über die Südtirol- gesetze in der Ersten Kammer des italienischen Parlaments. Das sogenannte Südtirolpaket wird am 23.1. angenommen. 1986 - Beim Absturz eines Verkehrsflugzeuges in Guatemala sterben 93 Menschen. 1991 - Golfkrieg: Irakische Raketen schlagen in Tel Aviv und Haifa ein. Es gibt Verletzte und Sachschaden. 1996 - Das über viele Jahre leer stehende ehemalige k.k. Hoftheater Kulissendepot (Semper-Depot) wird als neues Atelierhaus der Akademie der bildenden Künste in Wien wiedereröffnet. 2006 - VfGH-Präsident Karl Korinek wendet sich angesichts heftiger Attacken von BZÖ-Staatssekretär Sigisbert Dolinschek gegen das Höchstgericht an Bundespräsident Heinz Fischer und Bundeskanzler Wolfgang Schüssel. Dolinschek hatte unter anderem begrüßt, dass das VfGH-Urteil zu den Ortstafeln nicht umgesetzt wird. Geburtstage: Francois Michel Le Tellier Louvois, frz. Kriegsminister (1641-1691) Franz Blei, öst. Schriftsteller (1871-1942) Hans Sedlmayr, öst. Kunsthistoriker (1896-1984) Leonard Steckel, dt. Schauspieler (1901-1971) Yoichiro Nambu, japan. Physiker; NP 2008 (1921-2015) Todestage: Christian Graf zu Stolberg-Stolberg, dt. Dichter (1748-1821) Rudyard Kipling, engl. Schriftsteller; NP 1907(1865-1936) Anton Kuh, öst. Erzähler und Essayist (1891-1941) Friedrich Hollaender, dt. Komponist (1896-1976) Leonor Fini, ital. Malerin (1908-1996) Robert Sargent Shriver, US-Diplomat (1915-2011) Michel Tournier, frz. Schriftsteller (1924-2016) Rainer Haungs, dt. Politiker (1942-1996)