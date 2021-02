Historisches Kalenderblatt 18.02.

Wien (APA) -

Unter D o n n e r s t a g, 18. Februar, dem 49. Tag des Jahres 2021, ist im Buch der Geschichte u. a. verzeichnet: 1546 - In Eisleben stirbt 62-jährig der Reformator Martin Luther an einem Leberleiden. 1861 - Italien - ohne Rom - wird eine konstitutionelle Monarchie mit zentralistischer Verwaltung. 1911 - Der Franzose Henri Pequet unternimmt den ersten Luftpostflug: Er bringt 6.000 Briefe und Karten von einer Ausstellung in Allahabad (Indien) acht Kilometer weit zur Bahn nach Naini. 1926 - Die türkische Nationalversammlung beschließt, das Gesetzeswesen und die gesamte Rechtsprechung zu reformieren. Die neuen Vorschriften orientieren sich an westeuropäischen Vorbildern. Unter anderem werden Vielweiberei und Haremswesen abgeschafft. 1941 - Deutsche Kampfflugzeuge werfen erneut Minen in den Suezkanal, der für einige Tage gesperrt werden muss. 1971 - Nach dem Scheitern der Parteienverhandlungen über die Bundesheerreform stellt die ÖVP-Opposition einen Misstrauensantrag gegen Verteidigungsminister Karl Lütgendorf. Die Wehrgesetznovelle wird im Juli vom Nationalrat mit den Stimmen von SPÖ und FPÖ verabschiedet. 1986 - Das Zentralkomitee der KPdSU schließt den früheren Moskauer Parteichef Viktor Grischin auch aus dem Politbüro aus. 1996 - In Großgmain bei Salzburg stirbt der österreichische Schauspieler Josef Meinrad, Träger des Iffland-Ringes (seit 1959), den er dem Schweizer Bruno Ganz vermacht. Die Auszeichnung gebührt dem jeweils besten deutschsprachigen Schauspieler. August Wilhelm Iffland (1759-1814) war Dramatiker, Theaterdirektor und Schauspieler in Berlin. 2006 - Der Norweger Kjetil Andre Aamodt mit Super-G-Gold und die Kroatin Janica Kostelic mit Kombinations-Gold krönen sich mit ihren jeweils vierten Olympiasiegen in Turin zu den erfolgreichsten Skiläufern der olympischen Winterspiel-Geschichte. 2006 - Die österreichisch-bosnische Koproduktion "Grbavica - Esmas Geheimnis" der Regisseurin Jasmila Zbanic, in der eine im Krieg vergewaltigte Frau ihrer Tochter die Wahrheit erzählen muss, erhält bei der 56. Berlinale den Hauptpreis, den Goldenen Bären. Geburtstage: Maria I. Tudor ("Bloody Mary"), engl. Königin (1516-1558) Dimitrios Mitropoulos, griech./US-Dirigent (1896-1960) Lothar Müthel, dt. Regisseur/Schauspieler (1896-1964) Toni Morrison, US-Schriftstellerin; NP 1993(1931-2019) Dieter Schönbach, dt. Komponist (1931-2012) Horst Ludwig Meyer, dt. RAF-Terrorist (1956-1999) Todestage: Martin Luther, dt. Reformator (1483-1546) Gustave Charpentier, frz. Komponist (1860-1956) Alma Holgersen, öst. Schriftstellerin (1899-1976) Balthus (eig. Balthazar Klossowski), frz. Maler (1908-2001) Josef Meinrad, öst. Schauspieler (1913-1996) Hans Heinz Hahnl, öst. Journ./Schriftst. (1923-2006) Federik Mirdita, alban.-öst. Opernregisseur und Theaterleiter (1931-2016)