Historisches Kalenderblatt 19.02.

Unter F r e i t a g, 19. Februar, dem 50. Tag des Jahres 2021, ist im Buch der Geschichte u. a. verzeichnet: 1291 - König Rudolf gibt den Schwyzern freien Standes die Zusicherung, dass kein Unfreier über sie Richter sein dürfe. 1861 - Zar Alexander II. erlässt sein Manifest über die Aufhebung der bäuerlichen Leibeigenschaft. 1861 - In Leipzig wird der erste deutsche Arbeiterbildungsverein gegründet. 1911 - Beim Druck der Anzeigenseiten der "Frankfurter Zeitung" wird erstmals das Tiefdruckverfahren praktiziert. 1916 - Lawinenkatastrophe am Hochkönig: Über hundert Soldaten der österreichisch-ungarischen Armee, die einen Skilehrgang absolvierten, finden dabei den Tod. 1931 - Kinopremiere der "Dreigroschenoper" nach der Vorlage von Berthold Brecht in Berlin. 1946 - Bei einer ökumenischen Tagung der evangelischen Kirchen in Genf kommt es zur ersten gleichberechtigten Begegnung von Vertretern der im Zweiten Weltkrieg verfeindeten Länder und zu einer brüderlichen Aussprache. 1976 - Island bricht wegen des Fischereikonflikts die Beziehungen zu Großbritannien ab. 1986 - Nach dem Tod von Roland Minkowitsch wird die ÖVP-Politikerin Marga Hubinek zur Zweiten Nationalratspräsidentin gewählt. Sie ist das erste weibliche Präsidiumsmitglied des Nationalrats. 1986 - Die Sowjetunion startet ihre Raumstation "Mir", welche die Erde in rund 350 km Höhe umkreist. 1986 - DDR-Volkskammerpräsident Horst Sindermann trifft auf Einladung der SPD zu einem viertägigen Besuch in der Bundesrepublik ein. 1996 - Israel genehmigt die Rückkehr von 154 Mitgliedern des Palästinensischen Nationalrates in die Selbstverwaltungsgebiete. 2006 - Nach der konstituierenden Sitzung des Hamas-dominierten palästinensischen Parlaments beschließt das israelische Kabinett einen Stopp des Geldtransfers an die palästinensische Autonomiebehörde. Der amtierende Ministerpräsident Ehud Olmert schließt jeglichen Kontakt mit der Hamas aus. 2006 - Während der Olympischen Winterspiele werden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Turin bei den österreichischen Biathleten und Langläufern nächtliche Razzien wegen Doping-Verdachtes durchgeführt. Auslöser ist die Anwesenheit des österreichischen Trainers Walter Mayer in den Turiner Unterkünften, der wegen der sogenannten "Blutbeutel-Affäre" 2002 in Salt Lake City vom IOC bis 2010 für Winterspiele gesperrt worden war. Geburtstage: Jules Sandeau, franz. Schriftsteller (1811-1883) Paul Zech, dt. Schriftsteller (1881-1946) Andre Breton, frz. Schriftsteller/Theoretiker des Surrealismus (1896-1966) György Kurtag, ungar. Komponist (1926- ) Roderick MacKinnon, US-Chemiker; NP 2003 (1956- ) Todestage: Ernst Mach, öst. Physiker (1838-1916) Marie Eugenie delle Grazie, öst. Schriftstellerin (1864-1931) Andre Gide, frz. Schriftsteller (1869-1951) Dorothea Wieck, dt. Schauspielerin (1908-1986) Charles Trenet, frz. Chansonier (1913-2001) Harper Lee, US-Schriftstellerin (1926-2016) Umberto Eco, ital. Schriftsteller (1932-2016)