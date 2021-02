Historisches Kalenderblatt 20.02.

Wien (APA) -

Unter S a m s t a g, 20. Februar, dem 51. Tag des Jahres 2021, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1811 - Staatsbankrott in Österreich: Mit dem kaiserlichen Finanzpatent von Franz I. wird das Papiergeld auf ein Fünftel des Nennwerts abgewertet. 1816 - Die Oper "Der Barbier von Sevilla" von Gioacchino Rossini wird in Rom uraufgeführt. 1881 - In Wien wird Anton Bruckners 4. Symphonie (die "Romantische") uraufgeführt. 1946 - Bei einem Grubenunglück in der Zeche Monopol in Bergkamen/Ruhr kommen 412 Bergleute ums Leben. 1951 - Die Bundesregierung unter Bundeskanzler Leopold Figl beschließt die Bildung eines Wirtschaftsdirektoriums. 1951 - In Paris wird das Schauspiel "Die Unterrichtsstunde" von Eugene Ionesco uraufgeführt. 1976 - In Neufeld an der Leitha findet ein Festakt zur Konzessionsverlängerung der seit 1879 bestehenden Raab-Ödenburger-Ebenfurther Bahn bis zum Jahr 2007 statt. 1981 - Im Baskenland werden die Konsuln Österreichs, Uruguays und El Salvadors von der ETA entführt, am 28.2. wieder freigelassen. 1986 - Irakische Militärs schießen ein iranisches Verkehrsflugzeug ab, alle 46 Insassen, darunter auch Abgeordnete, kommen ums Leben. 1991 - Einigung über die Abschaffung der Ruhensbestimmungen: Alle Pensionisten dürfen ohne Kürzung ihrer Bezüge einer Nebenbeschäftigung nachgehen. 1991 - In der albanischen Hauptstadt Tirana wird die Statue des verstorbenen KP-Chefs Enver Hoxha vom Sockel gestürzt. 1996 - Sechs Monate nach ihrer Flucht kehren zwei Schwiegersöhne von Staatschef Saddam Hussein mit ihren Familien in den Irak zurück. Obwohl offiziell pardoniert, wurden sie kurz darauf umgebracht. 2006 - Die ersten direkten Gespräche im Rahmen der Verhandlungen über den künftigen völkerrechtlichen Status der südserbischen Provinz Kosovo beginnen in Wien. 2006 - Der britische Holocaust-Leugner David Irving wird am Wiener Landesgericht wegen Wiederbetätigung zu drei Jahren unbedingter Haft verurteilt, kommt aber am 21.12.2006 wieder frei und wird nach London abgeschoben. 2006 - Olympische Winterspiele in Turin: Riesentorlauf-Sieger Benjamin Raich, Super-G-Triumphatorin Michaela Dorfmeister und das Skisprung-Team mit Morgenstern, Kofler, Widhölzl und Koch sorgen mit drei Olympiasiegen für den erfolgreichsten Tag der ÖOC-Geschichte. Geburtstage: Johann Heinrich Voß, dt. Dichter/Übers. (1751-1826) Bela Kun, ungar. Politiker (1886-1939) Henri de Lubac, frz. Theologe (1896-1991) Ali Muhammad Nagib, ägypt. General/Polit. (1901-1984) Alfonso Sastre, span. Dramatiker (1926- ) Karl Spiehs, öst. Filmproduzent (1931- ) Rudi Nierlich, öst. Skiweltmeister (1966-1991) Cindy Crawford, US-Model (1966- ) Elisabeth Görgl, öst. Skirennläuferin (1981- ) Todestage: Paul Marcinkus, US-Erzbischof, "Bankier Gottes" (1922-2006) Helmut Ringelmann, dt. Filmproduzent (1926-2011) Jan Prochazka, tschech. Schriftsteller (1929-1971)