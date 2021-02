Historisches Kalenderblatt 21.02.

Wien (APA) -

Unter S o n n t a g, 21. Februar, dem 52. Tag des Jahres 2021, ist im Buch der Geschichte u. a. verzeichnet: 1816 - Russische Gardeoffiziere mit liberalen Reformideen gründen in St. Petersburg die Geheimorganisation "Bund der Rettung", die zur Keimzelle des Dekabristenaufstands wird, der 1825 scheitert. 1866 - In Cincinnati (USA) schließt Lucy Hobbs als erste Frau ein zahnmedizinisches Studium ab. 1916 - Beginn der Schlacht um Verdun (bis 15.12.), in deren Verlauf auf französischer und deutscher Seite 700.000 Soldaten fallen. 1916 - Österreichisch-ungarische Truppen erreichen die albanische Adriaküste. 1921 - Der persische General Reza Khan besetzt mit seinen Truppen die Hauptstadt Teheran und stürzt die kaiserliche Regierung von Schah Ahmed Mirza, dem letzten Herrscher der Kadscharendynastie. Reza besteigt 1925 den Thron und gründet die Dynastie Pahlavi. 1946 - Die erste Ausgabe der Wochenzeitschrift "Die Zeit" erscheint in Hamburg. 1966 - Staatspräsident de Gaulle kündigt den Austritt Frankreichs aus der militärischen Integration der NATO an. 1981 - Bei einem Bombenanschlag auf das Gebäude der US-Sender "Radio Free Europe" und "Radio Liberty", die Programme in die Ostblockstaaten ausstrahlen, werden in München acht Menschen verletzt. 1986 - Erster Schritt gegen die Apartheid-Politik der getrennten Arbeitsgebiete: Die Regierung Südafrikas öffnet die bisher den Weißen vorbehalten gewesenen Innerstadtbezirke in Johannesburg und Durban für alle Rassen. 2006 - Österreichs "Goldrausch" bei den Olympischen Spielen in Turin geht weiter: Felix Gottwald krönt sich mit Sprint-Gold zum Doppel-Olympiasieger in der Nordischen Kombination und mit zwei Gold-, einer Silber- und drei Bronzemedaillen zum erfolgreichsten ÖOC-Olympia-Medaillensammler der Geschichte. Geburtstage: Carl Czerny, öst. Komponist und Klavierpädagoge (1791-1857) John Mercer, brit. Chemiker (1791-1866) Leo Delibes, frz. Komponist (1836-1891) Svatopluk Cech, tschech. Dichter (1846-1908) Constantin Brancusi, rumän.-frz. Bildhauer (n.a.A. 19.1.) (1876-1957) Waldemar Bonsels, dt. Schriftsteller (1881-1952) Wilfried Minks, dt. Bühnenbildner und Theaterregisseur (1931-2018) Alan Rickman, brit. Theaterregisseur, Theater- und Filmschauspieler (1946-2016) Josef Zotter, öst. Chocolatier, 1999 Gründung der "Schokoladenmanufaktur Zotter" (1961- ) Todestage: Lodovico Castelvetro, ital. Schriftsteller (1505-1571) Tilla Durieux (eig. Ottilie Godeffroy), öst. Schauspielerin (1880-1971) Frederick Bantig, kanad. Chirurg und Mitentdecker des Insulins; NP 1923 (1891-1941) Dame Margot Fonteyn, brit. Primaballerina (1919-1991) Mirko Marjanovic, serb. Premier 1994-2000 (1937-2006)