Historisches Kalenderblatt 22.01.

Unter F r e i t a g, 22. Jänner, dem 22. Tag des Jahres 2021, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1771 - Spanien stimmt der Abtretung der Falkland-Inseln (Malvinas/Malwinen) im südlichen Atlantik an die britische Krone zu. Die Inselgruppe war 1690 von dem englischen Kapitän John Strong nach dem damaligen Marine-Schatzmeister Viscount Falkland benannt worden. 1891 - In Cuxhaven bricht das deutsche Luxusschiff "Auguste Viktoria" (benannt nach der ersten Gemahlin von Kaiser Wilhelm II.) zur ersten Kreuzfahrt in den Orient auf. 1901 - Auf Schloss Osborne auf der Isle of Wight stirbt im Alter von 81 Jahren Königin Viktoria von England, die 1837 den Thron bestiegen hatte. König wird ihr Sohn Eduard VII. 1911 - In Wien kommt Bruno Kreisky zur Welt. Als Außenminister, SPÖ-Vorsitzender, Oppositionsführer und Bundeskanzler (von 1970 bis 1983) prägte er maßgeblich die österreichische Politik in der Zweiten Republik. 1921 - Durch das Werfen von Stinkbomben verhindern in Berlin deutsche Antisemiten eine gerichtlich genehmigte Aufführung von Arthur Schnitzlers Stück "Der Reigen". 1931 - In Berlin wird das Haus des Rundfunks eingeweiht. 1941 - In Nordafrika erobern britisch-französische Truppen Tobruk. 1946 - Die von der Tschechoslowakei an die UdSSR abgetretene Karpato-Ukraine wird der Ukrainischen Sowjetrepublik einverleibt. 1961 - Hauptmann Henrique Galvao, ein Gegner des Salazar-Regimes in Portugal, kapert mit 69 Mann in der Karibik das Fahrgastschiff "Santa Maria" und fährt mit 366 Besatzungsmitgliedern und 588 Passagieren nach Recife in Brasilien, wo er am 2.2. Asyl erhält. 1976 - Anlässlich seines 65. Geburtstages wird Bundeskanzler Bruno Kreisky Ehrenbürger von Wien. 1981 - Die Sowjetunion bürgert den in die BRD gereisten Schriftsteller Lew Kopelew und seine Frau aus. 1981 - In Hamburg wird einer der meistgesuchten deutschen Terroristen, der 29-jährige Peter Boock, festgenommen. 1981 - US-Senator Edward Kennedy und seine Frau Joan lassen sich nach 23 Jahren Ehe scheiden. 1981 - Siegfried Ludwig tritt die Nachfolge von Andreas Maurer als Landeshauptmann von Niederösterreich an. 1986 - Drei Sikhs aus der Leibwache der ermordeten indischen Ministerpräsidentin Indira Gandhi werden als Attentäter zum Tode verurteilt. 1991 - Golfkrieg: Die irakische Luftwaffe setzt 727 kuwaitische Ölquellen in Brand. Erst im November kann der letzte Brand gelöscht werden. Geburtstage: Francis Bacon, engl. Philosoph/Staatsmann (1561-1626) Vincenzo Righini, ital. Komponist (1756-1812) Eugen Steinach, öst. Physiologe und Hormonforscher; Pionier der Sexualforschung und Vorreiter des ersten zyklusregulierenden Hormonpräparats (Pille) (1861-1944) Leon Jessel, dt. Komponist (1871-1942) Antonio Gramsci, ital. Schriftsteller, marxistischer Philosoph, Politiker (1891-1937) Bruno Kreisky, öst. Staatsmann (1911-1990) Andre Roussin, frz. Dramatiker (1911-1987) Henri Dutilleux, frz. Komponist (1916-2013) Hubert Aratym, öst. Maler/Bühnenbildner/Bildhauer (1926-2000) Sam Cooke, US-Sänger/Schauspieler (1931-1964) Alan Jay Heeger, US-Physiker; NP 2000 (1936- ) Ong Teng Cheong, singap. Politiker (1936-2002) Tim Mälzer, dt. Koch (1971- ) Todestage: Viktoria, Königin von Großbritannien und Irland, Kaiserin von Indien (1819-1901) Siegmund Lustgarten, öst. Dermatologe (1857-1911) Roland Minkowitsch, öst. Politiker; ÖVP; 1968-1970 Staatssekretär im Bundesministerium für Inneres, 1975-1986 Zweiter Präsident des Nationalrates (1920-1986) Gerhard Hruby, öst. Bühnenbildner (1925-1996) Emile de Ceuninck, belg. Komponist (1935-1996)