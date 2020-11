Historisches Kalenderblatt 22.11.

Wien (APA) -

Unter S o n n t a g, 22. November, dem 327. Tag des Jahres 2020, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1220 - Der Staufer Friedrich II. wird in Rom von Papst Honorius III. zum römischen Kaiser gekrönt und als König von Sizilien anerkannt. Als Gegenleistung verspricht er einen (fünften) Kreuzzug ins Heilige Land, zu dem er 1228 aufbrechen wird. 1875 - In Wien findet die Uraufführung von Richard Wagners Oper "Tannhäuser" (Pariser Fassung) statt. 1945 - In Batavia (Jakarta) tritt ein indonesischer Nationalkonvent zusammen und proklamiert Ahmed Sukarno zum Präsidenten der unabhängigen Republik. Am Vortag hatte die niederländische Königin Wilhelmina in ihrer Thronrede erklärt, ihr Land habe keine kolonialen Herrschaftsansprüche mehr. 1950 - Die Hütte Donawitz (Steiermark) nimmt die größte Blockwalzstrecke Österreichs in Betrieb. 1950 - In Österreich werden wieder Geschworenengerichte eingeführt. 1975 - In Madrid leistet König Juan Carlos I. bei seiner Thronbesteigung den konstitutionellen Eid. 1990 - Premierministerin Margaret Thatcher gibt ihren Rücktritt bekannt (seit 1979). 2005 - Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel wird vom Bundestag zur ersten deutschen Kanzlerin gewählt. 2010 - Bei einer Massenpanik in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh kommen mindestens 351 Personen ums Leben, ca. 395 Menschen werden verletzt. Geburtstage: Wilhelm Friedemann Bach. dt. Komponist und Organist (1710-1784) Georg Dehio, dt. Kunsthistoriker (1850-1932) Charles de Gaulle, frz. General und Staatsmann (1890-1970) Sir Peter Reginald Hall, brit. Theaterregisseur (1930-2017) Ferdinand Fürst von Bismarck, dt. Jurist (1930-2019) Ludmilla Belousowa Protopopowa, russ. Eiskunstläuferin (1935-2017) Ingrid Korosec, öst. Politikerin und Volksanwältin (1940- ) Frank Duval, dt. Musiker und Komponist (1940- ) Terry Gilliam, US-Regisseur (1940- ) Steve Van Zandt, US-Musiker/Schauspieler (1950- ) Todestage: Salomon Maimon, jüd. Philosoph (1753-1800) Sir Arthur Sullivan, engl. Komponist (1872-1900) Mae West, US-Schauspielerin (1892-1980) (n.a.A. 1893-1980) Friedrich Blume, dt. Musikwiss. (1893-1975) Emil Zatopek, tschech. Sportler (1922-2000) Kim Young-sam, südkorean. Politiker, Staatspräsident 1993-98 (1927-2015)