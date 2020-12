Historisches Kalenderblatt 22.12.

Wien (APA) -

Unter D i e n s t a g, 22. Dezember, dem 357. Tag des Jahres 2020, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1885 - In Japan bildet der Meiji-Kaiser Mutsuhito erstmals ein Ministerkabinett nach europäischem Vorbild. Fürst Hirobumi Ito wird Ministerpräsident. 1885 - Papst Leo XIII veröffentlicht die Enzyklika "Quod auctoritate" (Verkündigung eines außerordentlichen "Heiligen Jahres"). 1925 - Das Lustspiel "Der fröhliche Weinberg" von Carl Zuckmayer wird in Berlin uraufgeführt. 1935 - Anthony Eden wird britischer Außenminister. 1945 - Österreichs Außenminister Karl Gruber (ÖVP) spricht sich für eine Grenzkorrektur gegenüber Deutschland aus und reklamiert das Berchtesgadener Land, das aus verkehrstechnischen Gründen für Österreich enorm wichtig sei. 1945 - Die britische Regierung anerkennt die neue Föderative Volksrepublik Jugoslawien. Die USA erklären sich bereit, diplomatische Beziehungen mit Belgrad herzustellen. 1965 - In der westafrikanischen Republik Dahomey (heute Benin) stürzt die Armee den Präsidenten Hubert Maga und übernimmt die Macht. 1990 - Der UNO-Sicherheitsrat beendet die seit 1947 bestehende Treuhandschaft der Vereinten Nationen über die Bundesstaaten von Mikronesien, die Marshall- und die Nordmarianen-Inseln. 1990 - Lech Walesa wird als polnischer Staatspräsident vereidigt und ruft die Dritte Republik aus. 1990 - In einem Waldstück in Wien-Favoriten wird die achtjährige Nicole Strau ermordet aufgefunden. Erst 13 Jahre später wird der Täter ausgeforscht und zu lebenslanger Haft verurteilt. 2005 - Nach einer Betriebszeit von über 17 Jahren steigt der letzte weltweit im Luftwaffeneinsatz stehende Saab Draken zum letzten Mal in den österreichischen Luftraum - und landet nach einer Viertelstunde sicher. Damit nimmt das Bundesheer den letzten Abfangjäger des Typs Saab S 35 Oe Draken aus dem aktiven Flugdienst. Ab sofort wird der österreichische Luftraum nun vorerst zur Gänze von Graz aus mit den von der Schweiz geleasten F-5E Tiger II überwacht. Geburtstage: Roger II., König von Sizilien (1095-1154) Ulrich Bräker, schwz. Schriftsteller (1735-1798) Johann Jakob Bachofen, Schweizer Jurist und Altertumsforscher (1815-1887) Pierre Levegh (eigtl. Pierre Bouillin), frz. Automobilrennfahrer (1905-1955) Pierre Brasseur, frz. Schauspieler (1905-1972) Thomas Christian David, öst. Komponist (1925-2006) Diane Sawyer, US-amer. Fernsehjournalistin (1945- ) Thomas Südhof, dt.-US-amer. Biochemiker; NP 2013 (1955- ) Jean-Michel Basquiat, US-amer. (Graffiti-)Künstler (1960-1988) Todestage: Willibald Pirckheimer, dt. Humanist (1470-1530) Gustavo Adolfo Becquer, span. Dichter (1836-1870) Arthur Korn, dt. Physiker (Bildtelegrafie) (1870-1945) Otto Neurath, öst. Nationalökonom/Soziologe(1882-1945) Freda Meissner-Blau, öst. Politikerin u. Journalistin (1927-2015)