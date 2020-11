Historisches Kalenderblatt 23.11.

Wien (APA) -

Unter M o n t a g, 23. November, dem 328. Tag des Jahres 2020, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1890 - Nach dem Tod ihres Vaters Wilhelm III. wird die zehnjährige Wilhelmina aus dem Hause Oranien-Nassau niederländische Königin. Bis zu ihrer Volljährigkeit führt ihre Mutter Emma die Regentschaft. 1915 - Auch in der vierten Isonzo-Schlacht wird die österreichisch-ungarische Verteidigungslinie gehalten. 1925 - In den USA findet die Premiere von Buster Keatons Film "Go West" statt. 1945 - Der ungarische Ex-Premier Bela Imredy wird wegen Hochverrats, Kollaboration mit den Deutschen und antisemitischer Verordnungen zum Tode durch den Strang verurteilt. 1980 - Ein Erdbeben in Süditalien fordert etwa 3.000 Tote, 300.000 Menschen werden obdachlos. Geburtstage: Francois Noel Babeuf, frz. Revolutionär (1760-1797) Michail Petrowitsch Pogodin, russ. Histor. (1800-1875) Hjalmar Branting, schwed. Politiker (1860-1925) Hiroshi Noma, jap. Schriftsteller (1915-1991) Paul Celan (eigtl. Anczel), aus der Bukowina stammender Lyriker (1920-1970) Jose Napoleon Duarte, salv. Politiker (1925-1990) John Gudenus, öst. Politiker (1940-2016) Elisabeth Leonskaja, russ.-öst. Pianistin (1945- ) Mariele Millowitsch, dt. Schauspielerin (1955- ) Todestage: Königin Elisabeth von Belgien (1876-1965) Hermann Haller, schwz. Bildhauer (1880-1950) Karel Novy, tschech. Schriftsteller (1890-1980) Roald Dahl, brit. Schriftsteller (1916-1990) Douglass North, US-amer. Ökonom; NP 1993 (1920-2015) Louis Malle, frz. Filmregisseur (1932-1995)