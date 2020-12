Historisches Kalenderblatt 23.12.

Wien (APA) -

Unter M i t t w o c h, 23. Dezember, dem 358. Tag des Jahres 2020, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1490 - Beginn der Maximilianischen Verwaltungsreform in Österreich. 1920 - Trotz Verbots wird im Berliner Kleinen Schauspielhaus Arthur Schnitzlers Bühnenstück "Reigen" erstmals öffentlich aufgeführt. 1945 - Premiere der neugegründeten Wiener Eisrevue in Klagenfurt. 1955 - In München wird der Spielfilm "Sissy" von Ernst Marischka mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm in den Rollen von Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz Joseph uraufgeführt. 1985 - Einem Anschlag auf ein Einkaufszentrum bei Durban in Südafrika fallen sechs Menschen zum Opfer. 2005 - Eine Müllpresse in einem Wiener Abfalltransporter wird für einen 34-jährigen Obdachlosen zur Todesfalle. Von den Arbeitern unbemerkt, wurde er offenbar mitsamt dem Inhalt in das Sammelfahrzeug geladen und von der Müllpresse erdrückt. Seine Leiche wird später auf dem Förderband einer Papiersortieranlage in Wien-Floridsdorf entdeckt. 2010 - Der Oberste Gerichtshof gibt der Nichtigkeitsbeschwerde des ehemaligen BAWAG-Generaldirektors Helmut Elsner gegen seine erstinstanzliche Verurteilung teilweise statt. Dennoch wird Elsner gleichzeitig zu einer insgesamt zehnjährigen Freiheitsstrafe verurteilt, was der gesetzlich vorgesehenen Höchststrafe entspricht. Geburtstage: Francois Champollion, frz. Ägyptologe (1790-1832) Joseph Smith, Begründer des Mormonentums (1805-1844) Marie Bell, frz. Schauspielerin (1900-1985) Josef Mühlbachler, öst. Politiker (1945- ) Todestage: Jan Dismas Zelenka, tschech. Komponist (1679-1745) Norman Vaughan, US-Polarforscher (1905-2005) Lajos Baroti, ung. Fußballtrainer (1914-2005) Yao Wenyuan, chin. Politiker (1931-2005) Alfred Gilman, US-amer. Pharmakologe; NP 1994(1941-2015)