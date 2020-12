Historisches Kalenderblatt 24.12.

Wien (APA) -

Unter D o n n e r s t a g, 24. Dezember (Heiliger Abend), dem 359. Tag des Jahres 2020, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1800 - In Paris wird ein Mordkomplott gegen General Napoleon Bonaparte aufgedeckt. Der Erste Konsul der Republik und spätere Kaiser entgeht einem Sprengstoffanschlag, der 22 Tote und 57 Verletzte fordert. 1915 - Österreich-Ungarn und Deutschland schließen ein Abkommen über die gegenseitige Interessenberücksichtigung in den von ihnen okkupierten Teilen Polens. 1930 - Der deutsche Physiker Manfred von Ardenne zeigt der Fachwelt das erste vollelektronische Fernsehbild in Europa. Es ist das erste, das von einem Leuchtschirmabtaster (Braun'sche Röhre) ausgeht. 1930 - In Madrid wird die Komödie "Die wundersame Schustersfrau" von Federico Garcia Lorca uraufgeführt. 1945 - Papst Pius XII. kreiert im ersten Konsistorium nach dem Krieg 32 neue Kardinäle, das Kardinalskollegium umfasst nunmehr 70 Mitglieder, davon 28 Italiener. 1975 - Papst Paul VI. beendet das Heilige Jahr durch Schließung der Pforten im Petersdom. Seit 1475 wird es im Abstand von 25 Jahren gefeiert. 1990 - Die amerikanischen Filmstars Tom Cruise und Nicole Kidman heiraten. Die Ehe hält bis 2001. 1995 - Aus den Parlamentswahlen in der Türkei geht die islamistische Wohlfahrtspartei von Necmettin Erbakan als stimmen- und mandatsstärkste Kraft hervor. 2000 - In Indonesien kommt es zu einer Serie von Anschlägen muslimischer Extremisten auf christliche Kirchen mit 13 Todesopfern und mehr als hundert Verletzten. 2000 - Nach dem Wahlsieg der Opposition in Serbien kündigt der designierte Premier Zoran Djindjic an, dass der jugoslawische Ex-Staatschef Slobodan Milosevic vor Gericht gestellt werden soll. Geburtstage: Ferdinand Keller, schwz. Prähistoriker (1800-1881) Otto Ender, öst. Politiker, Bundeskanzler, Landeshauptmann von Vorarlberg (1875-1960) Curt Frenzel, dt. Journalist und Zeitungsverleger (1900-1970) Howard Robard Hughes, US-Industrieller (1905-1976) William Hayward Pickering, US-Physiker (1910-2004) Robert Joffrey, US-Choreograph (1930-1988) Lemmy Kilmister, brit. Rockmusiker (Motörhead) (1945-2015) Hans Söllner, dt. Liedermacher (1955- ) Renato Wohllaib, öst. Musiker (1960- ) Todestage: Frederic Bastiat, frz. Nationalökonom (1801-1850) Alban Berg, öst. Komponist (1885-1935) Karl Dönitz, dt. Großadmiral (1891-1980) Otto Fürst von Bismarck, dt. Diplomat (1897-1975) Ferhat Abbas, alger. Politiker (1899-1985) John Cooper, brit. Autokonstrukteur (1923-2000)