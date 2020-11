Historisches Kalenderblatt 25.11.

Wien (APA) -

Unter M i t t w o c h, 25. November, dem 330. Tag des Jahres 2020, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1355 - Herzog Albrecht II. ("der Lahme") von Habsburg verfügt in der Albertinischen Hausordnung die einheitliche Regierung der österreichischen Länder. 1500 - Kolumbus trifft auf seiner dritten Fahrt auf Santo Domingo ein. Dort wird er verhaftet und in Ketten zurück nach Spanien gebracht. 1560 - In Genua stirbt der Admiral und Staatsmann Andrea Doria, Sieger über die türkische Flotte und Erneuerer der republikanischen Verfassung des genuesischen Staates, den er mit diktatorischen Vollmachten regierte. 1885 - Spaniens König Alfons XII. stirbt 27-jährig an Tuberkulose. Für seinen nach seinem Tod geborenen Sohn Alfons XIII. führt die Königinwitwe Maria Christine, eine geborene Erzherzogin von Österreich, die Regentschaft. 1935 - Nach fast zwölfjährigem Exil kehrt König Georg II. aus London nach Griechenland zurück. In einer Volksabstimmung hatte die Mehrheit für die Wiederherstellung der Monarchie votiert. 1945 - Wahlen zum ersten Nationalrat der Zweiten Republik: Die ÖVP unter Führung von Leopold Figl erringt 85 der 165 Mandate, die SPÖ unter Adolf Schärf 76 und die KPÖ unter Johann Koplenig vier. Ehemalige NSDAP-Mitglieder sind nicht stimmberechtigt. Von den 3,449.605 Wahlberechtigten gehen 3,253.329 zu den Urnen. 1965 - Armeechef General Mobutu stürzt den kongolesischen Staatspräsidenten Kasavubu und übernimmt die Macht. 1970 - Der japanische Dichter und Ultranationalist Yukio Mishima begeht vor 2.500 Soldaten Harakiri, nachdem sein Aufruf zum Sturz der demokratischen Regierung keinen Widerhall gefunden hat. 1975 - Surinam, das frühere Niederländisch-Guyana, wird eine unabhängige Republik. 1995 - Die Iren stimmen mit knapper Mehrheit für eine Verfassungsänderung, die in dem katholischen Land Ehescheidungen ermöglichen. 2000 - In der niedersächsischen Stadt Uelzen wird der Hundertwasser-Bahnhof eröffnet, der von dem im Februar 2000 verstorbenen Wiener Künstler gestaltet worden war. 2005 - Die Draken gehen in Pension: Nach 18-jähriger Dienstzeit werden die Abfangjäger in Zeltweg "verabschiedet". 2015 - Die Handelskette Zielpunkt ist pleite. Die November-Löhne und das Weihnachtsgeld können nicht mehr ausbezahlt werden, fast 3.000 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs. Geburtstage: Andrew Carnegie, US-Industrieller (1835-1919) Eduard Sievers, dt. Germanist (1850-1932) Ludvik Svoboda, tschechoslow. General u. Politiker, Staatspräs. 1968-75 (1895-1979) Anastas Iwanowitsch Mikojan, sowj. Politiker, Staatspräs. 1964-65 (1895-1978) Augusto Pinochet Ugarte, chilen. Ex-Diktator(1915-2006) Chung Ju Yung, südkorean. Unternehmer (Gründer des Hyundai-Konzerns) (1915-2001) Eva Zilcher, öst. Schauspielerin (1920-1994) Joseph Zoderer, südtir.-öst. Schriftsteller (1935- ) Reinhard Furrer, dt. Physiker (1940-1995) Percy Sledge, US-amer. Soul-Sänger (1940-2015) John F. Kennedy jr., US-Verleger (1960-1999) Todestage: Andrea Doria, genues. Admiral u. Staatsmann (1466-1560) Alfons XII. von Bourbon, König von Spanien (1857-1885) Erich Heintel, öst. Philosoph (1912-2000) Elsa Morante, ital. Schriftstellerin (1918-1985) Yukio Mishima, jap. Schriftsteller (1925-1970) Mario Giacomelli, ital. Fotograf (1925-2000) George Best, nordirischer Fußballspieler (1946-2005) Richard Burns, brit. Rallyefahrer (1971-2005)