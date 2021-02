Historisches Kalenderblatt 27.02.

Wien (APA) -

Unter S a m s t a g, 27. Februar, dem 58. Tag des Jahres 2021, ist im Buch der Geschichte u. a. verzeichnet: 896 - Der ostfränkische König Arnulf von Kärnten beendet den zweiten Italien-Feldzug mit der Einnahme Roms und wird daraufhin zum römisch-deutschen Kaiser gekrönt. 1526 - Als Reaktion auf den Dessauer Bund (1525) der katholischen Fürsten gründen die evangelischen Fürsten den Gotha-Torgauer Bund. 1531 - Die evangelischen Reichsstände schließen sich im Schmalkaldischen Bund gegen den katholischen Kaiser Karl V. zusammen. 1866 - In Berlin gründet Wilhelm Adolf Lette den ersten Verein zur Förderung der Erwerbstätigkeit des weiblichen Geschlechts ("Lette-Verein") durch verbesserte Bildungsmöglichkeiten. 1916 - Österreichisch-ungarische Truppen besetzen nach schweren Kämpfen gegen die Italiener den albanischen Hafen Durazzo (Durres). 1971 - Trixi Schuba wird Weltmeisterin im Eiskunstlauf mit dem besten Pflichtergebnis, das jemals von einer Läuferin erreicht wurde. 1976 - Mit ersten Wandzeitungen, die in der Peking-Universität auftauchen, beginnt eine gegen den chinesischen Spitzenpolitiker Deng Xiaoping gerichtete Kampagne des dogmatischen KP-Flügels. Deng wird am 7.4. auf Vorschlag von Parteichef Mao Zedong von allen seinen Ämtern abberufen. 1986 - In Erlangen wird erstmals in der BRD ein Kind geboren, das als Embryo nach der Befruchtung länger als ein Jahr außerhalb des Mutterleibs gefrierkonserviert worden war. 1986 - Der vertriebene philippinische Diktator Ferdinand Marcos trifft in seinem Exil auf Hawaii ein. 1991 - Im Süden des Iraks liefern sich irakische und amerikanische Truppen die größte Panzerschlacht seit dem Zweiten Weltkrieg. Der irakische Staatschef Saddam Hussein erklärt unterdessen seine Bereitschaft, alle UNO-Resolutionen zu erfüllen. 1991 - Das tschechoslowakische Bundesparlament beschließt die Privatisierung der Industrie. 2001 - Israels Arbeiterpartei stimmt der Bildung einer Koalition mit dem rechtsnationalistischen Likud-Block zu. 2006 - Die EU droht Serbien und Bosnien-Herzegowina mit einer Unterbrechung der Verhandlungen über ein Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen. Beide Länder müssten die letzten flüchtigen Angeklagten, insbesondere Radovan Karadzic und Ratko Mladic, so schnell wie möglich vor das UNO-Kriegsverbrechertribunal bringen. Geburtstage: Rudolf Steiner, öst. Philosoph, Begründer der Anthroposophie (1861-1925) Gustav Waldau, dt. Schauspieler (1871-1958) Marino Marini, ital. Bildhauer/Graphiker (1901-1980) Erich Kernmayr, öst. Schriftsteller (1906-1991) David Hunter Hubel, US-Neurobiol. NP 1981(1926-2013) Gabriel Zubeir Wako, sudan. kath. Theologe; Kardinal; seit 1981 Erzbischof von Khartum (1941- ) Brigitte Ederer, öst. Managerin u. ehem. SPÖ-Politikerin (1956- ) Todestage: Iwan Pawlow, sowj. Verhaltensforscher; NP 1904 (1849-1936) Daniele Vare, ital. Schriftsteller (1880-1956) Gino Severini, ital. Maler (1883-1966) Günther Ramin, dt. Organist/Komp./Chorl. (1898-1956) Francois Chaumette, frz. Schauspieler (1923-1996) Necmettin Erbakan, türk. Politiker (1926-2011) Hans-Georg Possanner, öst. Journalist (1940-2006)