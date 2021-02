Historisches Kalenderblatt 28.02.

Wien (APA) -

Unter S o n n t a g, 28. Februar, dem 59. Tag des Jahres 2021, ist im Buch der Geschichte u. a. verzeichnet: 1616 - In Frankfurt wird der Lebzelter Vinzenz Fettmilch hingerichtet, unter dessen Führung am 22.8.1614 das Judenghetto geplündert worden war. 1866 - Der preußische Ministerrat entscheidet sich für einen Krieg gegen Österreich. 1921 - Sowjetrussland und Afghanistan schließen einen Freundschaftsvertrag. 1936 - Der Wiener Karl Schäfer wird in Paris Weltmeister im Eiskunstlauf - zum siebenten Mal. 1946 - In Brüssel konstituiert sich die Interalliierte Reparationsagentur zur Verteilung der deutschen Auslandsguthaben und der in den Westzonen verfügbaren Werte. 1946 - Die letzten britischen Truppen verlassen den Iran. 1956 - Einführung des bezahlten dreiwöchigen Urlaubs in Frankreich durch die Linksregierung des Sozialisten Guy Mollet. 1961 - Das deutsche Bundesverfassungsgericht erklärt das staatliche Fernsehen für verfassungswidrig. Daraufhin einigen sich die Bundesländer auf die Gründung eines öffentlich-rechtlichen Fernsehens. 1971 - Im Fürstentum Liechtenstein scheitert in einem Referendum die Einführung des Frauenstimmrechts. 1981 - In Wien wird die U-Bahnstrecke der Linie U1 zwischen den Stationen Nestroyplatz und Praterstern in Betrieb genommen. 1986 - In Stockholm wird Schwedens Ministerpräsident Olof Palme nach einem Kinobesuch auf offener Straße von einem bis heute nicht gefassten Attentäter erschossen. 1991 - In Wien beginnt der größte Mordprozess der Zweiten Republik: Vier Stationsgehilfinnen des Krankenhauses Lainz sind angeklagt, teils allein und teils in Gemeinschaft 42 Morde an vornehmlich betagten Patienten und Patientinnen begangen zu haben. 1991 - Golfkrieg: US-Präsident George Bush verkündet die Befreiung Kuwaits, die Niederlage der irakischen Armee sowie einen bedingten, vorläufigen Waffenstillstand. 1996 - Prinzessin Diana willigt offiziell in die Scheidung von Prinz Charles ein. 2006 - Die orange-rote Koalition in Kärnten zerbricht. SPÖ-Landeschefin Gaby Schaunig kündigt dem BZÖ die Zusammenarbeit auf. Letzter Anlassfall war der Streit um die "Kärntner Lebenssicherung". Geburtstage: Leo Freiherr von König, dt. Maler (1871-1944) Hans Stocker, schweiz. Maler (1896-1983) Philipp S. Hench, US-Mediziner; NP 1950 (1896-1965) Linus Pauling, US-Chemiker; NP 1962 (1901-1994) Willi Sitte, dt. Maler (1921-2013) Robin Cook, brit. Ex-Außenminister (1946-2005) Ludwig Hirsch, öst. Liedermacher/Schausp. (1946-2011) Gustav Thöni, ital. Ex-Skirennläufer (1951- ) Todestage: Henry James, US-Schriftsteller (1843-1916) Albin Lesky, öst. Philologe (1896-1981) Jozef Wittlin, poln. Schriftsteller (1898-1976) Jane Russell, US-Schauspielerin (1921-2011) George Kennedy, US-Schauspieler (1925-2016) Olof Palme, schwed. Politiker (1927-1986) Annie Girardot, franz. Schauspielerin (1931-2011)