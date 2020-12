Historisches Kalenderblatt 28.12.

Wien (APA) -

Unter M o n t a g, 28. Dezember, dem 363. Tag des Jahres 2020, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1165 - Karl der Große wird auf Initiative von Kaiser Friedrich I. Barbarossa mit Zustimmung des Gegenpapstes Paschalis III. als erster abendländischer Kaiser heiliggesprochen. 1200 - Zwettl wird zur Stadt erhoben. 1885 - Mit der Gründung des "Indian National Congress" in Poona beginnt die indische Unabhängigkeitsbewegung gegen die Kolonialmacht Großbritannien. 1895 - Die Brüder Lumiere führen im Pariser Grand Cafe ihren "Cinematographen" mit zehn jeweils etwa einminütigen Filmen vor, darunter auch den ersten Spielfilm auf Leinwand. 1895 - In Wien nimmt der Arzt Franz Exner die erste klinische Röntgenuntersuchung einer Schussverletzung vor. 1910 - Uraufführung der zweiten Fassung der Märchenoper "Königskinder" von Engelbert Humperdinck an der Metropolitan Opera in New York City (Uraufführung der ersten Fassung als Melodram am 23.01.1897 im Münchener Hoftheater). 1940 - Italien bittet um deutsche Unterstützung bei der Aufrechterhaltung seiner militärischen Präsenz im besetzten Albanien. 1945 - In der gesamten US-Besatzungszone Deutschlands wird der freie Reiseverkehr zugelassen. 1970 - Nach der Beendigung des 1962 ausgebrochenen Bürgerkrieges und der Niederlage der Monarchisten erhält die Arabische Republik (Nord-)Jemen ihre erste Verfassung. 1985 - Die Führer der drei größten libanesischen Milizen unterzeichnen in Damaskus einen unter der Schirmherrschaft Syriens zustande gekommenen Vertrag zur Befriedung des Libanon. Geburtstage: Felix Vallotton, schwz.-frz. Maler (1865-1925) Roberto Longhi, ital. Kunsthistoriker (1890-1970) Walter Spiel, öst. Mediziner, Kinderpsych. (1920-2003) Hildegard Knef, dt. Schauspielerin, Chansonsängerin und Autorin (1925-2002) Birendra Bir Bikram Shah Dev, König von Nepal (1945-2001) Liu Xiaobo, chin. Bürgerrechtler und Träger des Friedensnobelpreises (1955-2017) Terri Garber, US-Schauspielerin (1960- ) Todestage: Therese Krones, öst. Schausp./Soubrette (1801-1830) Alfred Thonet, öst. Industrieller dt. Herk. (1867-1935) Theodore Dreiser, US-Schriftsteller (1871-1945) Lemmy Kilmister, brit. Rockmusiker (1945-2015) Eva Deissen, öst. Journalistin/Kolumnistin (1947-2010)