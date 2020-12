Historisches Kalenderblatt 29.12.

Wien (APA) -

Unter D i e n s t a g, 29. Dezember, dem 364. Tag des Jahres 2020, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1170 - Der Erzbischof von Canterbury, Thomas Becket, der gegenüber König Heinrich II. von England sehr bestimmt die kirchlichen Freiheiten vertrat, wird in seiner Kathedrale ermordet. (1173 von Papst Alexander III. heiliggesprochen). 1845 - Das überwiegend von US-Amerikanern besiedelte Texas, das die Unabhängigkeit von Mexiko proklamiert hat, wird als 28. Staat in die USA aufgenommen. 1855 - Das Kaisertum Österreich - seit 1854 mit den Westmächten verbündet - droht Russland mit dem Eintritt in den Krimkrieg. 1890 - Am Wounded Knee fallen mehr als 400 Sioux-Indianer, unter ihnen viele Frauen und Kinder, einem Massaker amerikanischer Kavalleristen zum Opfer. 1920 - Auf dem Parteitag der französischen Sozialisten (SFIO) in Tours stimmt die Mehrheit der Delegierten für den Beitritt zur Dritten Internationale: Es kommt zur Spaltung und zur Gründung der Kommunistischen Partei (PCF). 1940 - In der Nacht auf 30.12. richtet die deutsche Luftwaffe in London die schwersten Schäden seit dem Großen Feuer von 1666 an. 1945 - Das polnische Parlament beschließt das Industrie- Verstaatlichungsgesetz. 1955 - Im Wiener Burgtheater findet im Beisein des Autors die Welt-Uraufführung von John Boynton Priestleys Stück "Schafft den Narren fort!" statt. 1970 - Auf der Arlbergstrecke der ÖBB wird der Huckepackverkehr eröffnet. 1975 - Auf Schloss Brdo in Slowenien trifft Bundeskanzler Bruno Kreisky mit dem jugoslawischen Präsidenten Marschall Josip Broz Tito zusammen. Dabei kommen Belgrads Bedenken gegen die geplante "Volkszählung besonderer Art" zur Sprache, mit der Wien die Minderheitenfrage in Kärnten klären will. Geburtstage: Charles Goodyear, US-Erfinder (1800-1860) Käthe Dorsch, öst. Schauspielerin (1890-1957) Luis Alberto Monge Alvarez, ehem. Präsident Costa Ricas (1925-2016) Brigitte Kronauer, dt. Schriftstellerin (1940-2019) Todestage: Thomas Becket, engl. Lordkanzler und Erzbischof von Canterbury (1118-1170) Erich Kräutler, öst. kath. Theologe/Mission.(1906-1985) Jacques Laurent, franz. Schriftsteller (1919-2000)